Hernán Medford repitió una fórmula que ya le pasó factura y aterroriza a los aficionados del Saprissa

Saprissa se juega muchísimo este miércoles frente al Firpo y es por eso que Hernán Medford ha aplicado la fórmula de las rotaciones antes de este tipo de encuentros internacionales; no obstante, los resultados han sido muy lejanos de los esperados.

El Pelícano ha rotado a varias de sus figuras días antes de juegos cruciales de la Copa Centroamericana, y eso le ha causado un doble dolor de cabeza.

Hernan Medford no ha tenido buenos resultados cuando rota. (Giovanni Leon/Giovanni Leon)

Por ejemplo, la primera vez que lo hizo fue en su visita al Carlos Ugalde, para enfrentar al Inter San Carlos, cuando Medford se guardó a algunas figuras días pensando en el duelo ante Olimpia en Honduras. Ese día los morados, que llevaban paso perfecto, perdieron 1-0 en Ciudad Quesada. Días después, el Monstruo cayó 2-1 en Tegucigalpa.

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Medford volvió a echar mano de esta receta para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana en los que se enfrentó al Club Sport Cartaginés en el Fello Meza.

Días antes, los tibaseños visitaron al Sporting en Grecia y fueron vapuleados 4-2 tras una tarde en la que el estratega saprissista envió a la cancha un conjunto alternativo. Y para rematar perdió 3-2 ante los brumosos.

Las rotaciones ha dejado malos recuerdos y resultados a los morados. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El domingo pasado, pensando en el duelo crucial contra Firpo por el repechaje, una vez más, Saprissa volvió a usar en San Carlos un equipo lleno de suplentes y de nuevo cayó derrotado 2-1 contra los Toros.