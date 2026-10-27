Allan Alemán por fin reveló por qué lleva más de un año sin ir al estadio Ricardo Saprissa

El exfutbolista Allan Alemán finalmente explicó por qué lleva más de un año sin asistir al estadio Ricardo Saprissa, un lugar que considera su casa y al que guarda un cariño especial por su pasado con el conjunto morado.

El exjugador reconoció que hay situaciones relacionadas con el club que no comparte y que terminaron por quitarle la motivación de regresar a las graderías.

“Yo veo muchas cosas que no van conmigo, mae, y yo soy saprissista. Pero cuando yo veo cosas que no están bien y que yo no puedo cambiar, no voy porque no me motivo”, expresó en La Platea.

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Sin embargo, Alemán dejó claro que su molestia no es contra el Deportivo Saprissa como institución.

“No estoy resentido con Saprissa, no con la institución”, aclaró.

Allan Alemán quiso explicar en 'La Platea' por qué está molesto con el Deportivo Saprissa. (X de TD Más/Captura de video)

Christian Sandoval puso el dedo en la llaga

Durante la conversación, el periodista Christian Sandoval interpretó las palabras del exfutbolista con una observación directa.

“Estás resentido con la gente que está ahí”, le dijo.

Aunque Alemán reconoció su inconformidad con ciertas situaciones, no señaló públicamente a personas específicas ni detalló cuáles son las decisiones que le molestan.

El exdelantero insistió en que su sentimiento por el equipo sigue intacto, pese a su prolongada ausencia del estadio.

Una invitación para volver en el clásico nacional

Christian Sandoval invitó a Allan Alemán a observar el clásico nacional desde la cabina de Teletica Radio. (Captura de video La Platea/Captura de video La Platea)

Con la intención de que Alemán regrese a la Cueva, el periodista le hizo una propuesta especial: acompañarlo este domingo al clásico contra Alajuelense y observar el partido desde la cabina de Teletica Radio.

Sandoval también lo animó a volver a compartir con los aficionados morados en las graderías.

“A mí la gente me quiere. Yo amo a Saprissa, es mi institución, ese equipo es mucho”, respondió el exjugador.

Pese a la invitación, quedó en el aire si Alemán aceptará regresar al estadio para el clásico.