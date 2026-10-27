Saprissa enfrenta muy malas noticias a unas horas de jugar contra Luis Ángel Firpo

Kendall Waston es una de las figuras que estará ausente este miércoles ante Luis Ángel Firpo de El Salvador. (Prensa de Luis Angel Firpo/Prensa de Luis Angel Firpo)

Saprissa se medirá este miércoles al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el partido de vuelta del repechaje por un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf y las malas noticias aparecieron durante la conferencia de prensa.

Este martes no entrenaron cuatro figuras: Kendall Waston, Sebastián Acuña, Orlando Sinclair y Sebastián Padilla, este último quien no entrena desde hace varias semanas. Ninguno estará disponible ante los cuscatlecos.

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Saprissa confirma cuatro bajas para enfrentar al Luis Ángel Firpo

Hernán Medford, técnico morado, confirmó en conferencia de prensa que contará con algunas bajas por lesión.

“Acá nosotros nunca escondemos nada; sí hay algunos jugadores lesionados, Kendall, Acuña, Padilla, Sinclair están lesionados. Recuperamos a (Luis) Paradela; obviamente, a veces uno piensa algo y hay que hacer cambios de momento”, dijo.

El DT morado afronta un choque trascendental este miércoles en una serie en la que no solo está en juego el pase a un torneo internacional, sino también la calma tras semanas convulsas por los malos resultados recientes en el torneo nacional.

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Hernán Medford tiene claro el objetivo de Saprissa

“El compromiso acá es clasificar al equipo, buscar llegar a la final y tratar de ganarla, eso no va a cambiar, es la mentalidad positiva de uno. Saprissa tiene objetivos claros que debe cumplir, empezando por ganar mañana (miércoles)”, agregó.