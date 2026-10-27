La claúsula en el contrato de Bryan Ruiz que le permitiría una salida por la salud de su esposa

Bryan Ruiz confirmó que su esposa, Carolina Jaikel, está mucho mejor de salud. (redes/Instagram)

Bryan Ruiz se cuidó las espaldas de muchas formas en el contrato que firmó con la Federación Costarricense de Fútbol, tanto así que una de sus cláusulas contempla el escenario de que la salud de su esposa, Carolina Jaikel, podría complicarse.

La Teja le hizo la consulta al seleccionador sobre cuánto pesó la situación de salud de su pareja para aceptar el puesto, a diferencia de otras ofertas que rechazó al no poder estar a tiempo completo en un equipo de fútbol.

“Ella me animó para estar acá, analizamos todas las situaciones, pros y contras, incluso en el contrato hay una situación por la salud de ella que si le pasara algo grave, que confiemos en Dios no será así, pero es una posibilidad, de que yo no continúe entonces, pero estamos muy felices y concentrados en lo de ella y también en selección”.

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Bryan Ruiz incluyó una cláusula especial en su contrato con la Selección

El Capi explicó que en un inicio no consideró la oferta, pero hubo algunos detalles diferentes que le permitieron aceptar.

“Siempre lo dije que la prioridad para mí es mi familia y la salud de mi esposa, inclusive por eso fue que en algún momento rechacé la posibilidad de ser entrenador de la Liga.

“Cuando hablé con Osael Maroto, yo le dije que estoy para ayudarlos en dos partidos si me necesitan y él me dijo, ‘está bien, está bien, luego de los partidos vemos’ y yo le respondí, ‘Luego nada, es solo por estos dos partidos y me dijo que la selección es diferente, haga estos dos partidos y luego vemos”, comentó.

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La salud de Carolina Jaikel fue clave para aceptar el puesto

Cuando le pintaron cómo sería el panorama, con un escenario menos pesado que un club de fútbol y posibilidad de estar con su esposa en citas y temas médicos, entonces la cosa cambió.

“Obviamente lo hablé con mi esposa un poco, y ella me dijo que lo analizó todo y que no choca con las fechas que tenemos que ir a Estados Unidos y que había el espacio”.

“Gracias a Dios en estos momentos está libre de tumor, está controlada la situación y ella me dijo ‘Diay amor, al final es tu sueño, estás preparado y yo estoy bien”, dijo.

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Bryan Ruiz fue presentado este martes como entrenador de la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Bryan Ruiz explicó por qué dirigir a la Tricolor le permite tener más flexibilidad

Ruiz dejó muy claro que la decisión la toma por la dinámica de trabajo. Lo verán mucho en estadios viendo jugadores y no debe dedicar tanto tiempo de trabajo a otros aspectos.

“No tengo que estar en la mañana todos los días como me toca con la U-20 o en una primera división entrenando, todos los fines de semana partidos, acá en selección es diferente la forma de trabajar y eso es lo que nos abrió la posibilidad de ser entrenador de la selección”.

Bryan Ruiz también a su abuelito enfermo

El Capi hizo otra confesión, pues reveló que su abuelo, Rubén González, una figura central de su vida y que lo crió junto a su mamá, padece alzheimer, una enfermedad que afecta su memoria y que le impide comprender plenamente el nuevo paso que dio su nieto.

“Mi abuelo tiene alzheimer. Está bien, tiene un alzheimer que, por dicha, no ha avanzado muchísimo, pero no sabe lo que está pasando en estos momentos”, explicó el excapitán de la Tricolor.

Bryan Ruiz y su abuelo don Rubén son muy cercanos. (Captura de pantalla)

El nuevo seleccionador contó que ha intentado compartir con don Rubén la alegría de asumir el cargo, aunque la enfermedad provoca que su abuelo olvide rápidamente la conversación.

“Le he hablado de que yo soy seleccionador nacional. ‘Ah, ¿en serio?’, y a los cinco minutos me lo vuelve a preguntar, o está otra vez como sin saber qué está pasando”, relató.

Ruiz aclaró que, más allá de los problemas de memoria, su abuelito se encuentra en buenas condiciones físicas.

“Él está bien, de salud está bastante bien, pero sí tiene esa situación”, manifestó.

El exjugador reconoció que, debido a esa circunstancia, no sabe con certeza cómo está viviendo su abuelo este momento tan importante para la familia.

Rubén González ocupa un lugar especial en la historia deportiva de Bryan Ruiz, pues fue quien le inculcó desde pequeño el amor por el fútbol.

En 1992, don Rubén fundó junto a sus nietos, entre ellos Bryan y su hermano Yendrick Ruiz, el equipo infantil Los Nietos del Abuelo, en San Felipe de Alajuelita.