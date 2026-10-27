Bryan Ruiz les dejó un contundente mensaje a Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas

Bryan Ruiz dejó clara su postura acerca de los casos de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, quienes fueron anteriormente sancionados por factores extradeportivos.

Los tres fueron sancionados y separados de Costa Rica durante la etapa del Bocha Batista, y ante esto, Ruiz dejó clara su postura con ellos después de lo ocurrido.

Bran, Warren y Huevo fueron separados de la Sele tiempo atrás. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sobre los tres jugadores que fueron sancionados en algún momento, en la reunión que tuve, los tres están habilitados. Ahora bien, la disciplina es muy importante y ellos se equivocaron y se deben hacer responsables de sus actos o equivocaciones que tuvieron. De momento, no van a ser tomados en cuenta, ya que hay jugadores delante de ellos”, explicó Bryan sobre esos casos.

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A pesar del castigo, el nuevo seleccionador dejó claro que estos futbolistas no tienen del todo la puerta cerrada.

“Hay jugadores que están aprovechando la oportunidad; les daremos seguimiento en el sentido de si siguen jugando, ver cómo están jugando, si están participando. Es bastante fácil de seguir y veremos más adelante”, mencionó Bryan.

Ruiz fue presentado con la Sele y habló de los jugadores sancionados. (JOHN DURAN/John Durán)

Ruiz dijo lo que tendrían que hacer Bran, Huevito y Madrigal para ser considerados en Costa Rica nuevamente.

“La posibilidad de que sean convocados, como digo, es que hagan las cosas bien en sus equipos y que el que está en el puesto de cada uno baje su nivel, pero si en sus puestos está rindiendo bien, ese será quien siga siendo tomado en cuenta.

“Ahora, si me bajan rendimiento y uno de estos castigados lleva tiempo haciéndolo bien, si su situación personal va bien, que es muy importante, puede ser tomado en cuenta, pero de momento no van a ser tomados en cuenta”, sentenció el excapitán.