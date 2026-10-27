Bryan Ruiz justificó con un argumento muy fuerte su contratación en la Sele pese a la falta de experiencia

Muchos cuestionan la llegada de Bryan Ruiz a la Selección Nacional por su falta de experiencia luego de ser contratado por Costa Rica; no obstante, el excapitán defendió su llamado.

Bryan fue enfático al asegurar que una oportunidad como esta no se le da a cualquiera, tras sus dos juegos con Alajuelense y los que disputó como interino de Costa Rica en la Nations League, todos con victorias.

Ruiz defendió su llamado a la Sele. (JOHN DURAN/John Durán)

“Estamos de acuerdo en que posiblemente esta posibilidad que se me presentó es difícil que se le presente a otro entrenador que no haya dirigido en primera división o una selección, ni siquiera en segunda, más que en menor”, dijo.

A pesar de su inexperiencia, Ruiz dejó claro un argumento que lo tiene en su nuevo puesto como entrenador de la Tricolor.

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“Soy consciente de que mi llamado se da por mis más de 100 partidos como capitán de Selección, por lo que al final fue mi carrera como seleccionado de Costa Rica; estamos más que claros”, explicó.

Con este argumento fuerte que brindó Bryan, el excapitán dejó claro que se siente listo para un reto de la magnitud de ser entrenador de Costa Rica.

“Si yo no me sintiera preparado para agarrar la selección, para este paso como entrenador, yo hubiera dicho que no. Me siento preparado, los resultados y el tiempo irán disminuyendo las dudas que algunos puedan tener, y digo disminuyendo, ya que tengo la certeza de cambiar esa realidad de la falta de experiencia”, sentenció la Comadreja.