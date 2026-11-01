Alejandro Bran le mandó otro mensaje a Bryan Ruiz luego que este condicionara su lugar en la Tricolor

Alejandro Bran la está pegando en el Petrolul de Rumanía. (Instagram Alejandro Bran/Instagram)

El volante Alejandro Bran sigue dando de qué hablar en el fútbol de Rumanía y este sábado anotó de nuevo para demostrar que atraviesa un gran momento.

El mediocampista del Petrolul marcó a los 28 minutos en una jugada que definió de gran forma. Al tico le llegó un pase por arriba entrando al área, bajó el balón de pecho y definió rápidamente con la derecha y de borde externo.

El tanto le permitió a su club sacar un empate 1-1 en casa ante el Cluj, que se había adelantado en el marcador al minuto cinco.

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Alejandro Bran suma cuatro goles en Rumanía

Para Bran es su cuarto gol de la temporada en doce partidos disputados, en los que además lleva tres asistencias y es titular claro en el equipo auriazul.

Bran había anotado por última vez dos juegos atrás, el 11 de octubre, mientras que en los tres partidos anteriores había dado asistencia en cada uno.

Romanian SuperLiga - Round 14/ Petrolul Ploiești vs. CFR Cluj 1-1 (HT)/ Goal scored by Alejandro Bran Flores ('28) pic.twitter.com/g7AKKUdUya — codin jean samoila (@codin69809) October 31, 2026

Bryan Ruiz fue claro sobre Alejandro Bran

El buen nivel de Alejandro se ratifica luego de las declaraciones de Bryan Ruiz, seleccionador de Costa Rica, quien afirmó que si quiere volver a la Selección de Costa Rica, se lo debe ganar de nuevo con buenas actuaciones, pues por ahora tiene en mente otras opciones.

Con su regularidad y pegada en Europa, el volante le envía un mensaje directo al cuerpo técnico de la Tricolor: está listo y con números en mano para pelear por un cupo en la próxima convocatoria patria.

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