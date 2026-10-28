Alejandro Bran hizo esto el mismo día en que Bryan Ruiz dejó claras sus opciones de volver a la Sele

Alejandro Bran es noticia en Rumanía, curiosamente al mismo tiempo que Bryan Ruiz le cerró temporalmente las puertas de la Selección Nacional, tras los actos extradeportivos del pasado que le costaron una sanción.

Alejandro Bran marcó de penal en la Copa de Rumania. (Instagram Alejandro Bran/Instagram)

El mediocampista anotó en la victoria por 6-0 de su equipo, el Petrorul, ante el Spartac, por la Copa de Rumanía.

Bran anotó el segundo de los tantos de la goleada de su institución, desde el manchón blanco, el mismo día que Bryan Ruiz fue contundente sobre su futuro inmediato en la Tricolor.

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“Sobre los tres jugadores que fueron sancionados en algún momento, en la reunión que tuve, los tres están habilitados. Ahora bien, la disciplina es muy importante y ellos se equivocaron y se deben hacer responsables de sus actos o equivocaciones que tuvieron. De momento, no van a ser tomados en cuenta, ya que hay jugadores delante de ellos”, explicó Bryan en su presentación con la Tricolor.

La Comadreja explicó que en el futuro, y dependiendo de las circunstancias, el jugador podría ser valorado para regresar a la Sele.