Christian Bolaños no se arrepiente de haber llamado pulpería a la Fedefútbol y esto hará ahora que está adentro

Christian Bolaños junto a Wílmer López serán los asistentes de Bryan Ruiz- (JOHN DURAN/John Durán)

Christian Bolaños será uno de los asistentes de Bryan en la Selección de Costa Rica, junto con Wílmer López. En enero se les unirá Wardy Alfaro.

Las tres son personas de toda la confianza del Capi, muy directas para hablar y señalarle lo que consideren, como es la forma de ser del exjugador del Saprissa, quien en su momento fue muy crítico con la Fedefútbol y la misma Tricolor.

LEA MÁS: Bryan Ruiz les dejó un contundente mensaje a Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas

Christian Bolaños y su fuerte crítica a la Fedefútbol

Hace cinco años, en octubre de 2021, durante la gestión de Rodolfo Villalobos, Bola no se anduvo por las ramas para decir que le parecía que la Selección estaba muy manoseada y que la Federación la manejaba como una pulpería.

“Duele ver que no le tengan el cariño y respeto que merece, que no tomen buenas decisiones y que lo manejen como si fuera una pulpería. La selección no puede pasar un momento como el que estamos viviendo”, afirmó entonces.

Este martes, en la presentación de Bryan, La Teja le recordó a Bola aquellas palabras y le consultamos qué hará ahora que está adentro de “la pulpería”, dado que tiene la posibilidad de trabajar, en una frase que confesó, todavía lo persigue.

LEA MÁS: La claúsula en el contrato de Bryan Ruiz que le permitiría una salida por la salud de su esposa

¿Qué hará Christian Bolaños ahora que está dentro de la Federación?

“Yo siento que en aquel momento cuando estaba como jugador, hablaba un poquito de todo esto; hablaba de rendimiento, que no se le puede matar la ilusión al jugador de fútbol, que se plantea objetivos individuales de jugar domingo a domingo para tener un buen rendimiento y tener esa posibilidad de llegar a una selección.

“Que en este caso Bryan nos diga: ‘¿qué tal este jugador’, ¿cómo lo ven?’, y si tiene buen rendimiento por qué no darle la oportunidad, independientemente de donde esté jugando, esa tiene que ser la línea de la selección nacional", dijo.

LEA MÁS: Bryan Ruiz reveló que su abuelo lucha contra una dura enfermedad y contó cómo vive esta situación

Christian Bolaños: "Si en ese momento lo dije es porque lo sentía".

Sobre su famosa frase, afirma que no se arrepiente porque era algo que sentía en ese momento por las cosas que estaban pasando.

“Sí, en ese momento lo dije, es porque lo sentía, yo soy blanco o negro y en este momento sé el rol en el que estoy. Tengo que acuerpar a muerte a Bryan en todo lo que necesite de mi persona.

“Esto es una responsabilidad única y muy grande, pero entendemos muy bien qué se necesita para integrar la selección”, comentó.

Bolaños afirmó, además, que siente mucha ilusión y una inmensa alegría por la oportunidad que recibió en la Fedefútbol.

“Es un gran orgullo, somos un cuerpo técnico joven, preparado, con mucha experiencia a nivel mundial. Si la oportunidad llegó antes o después es lo de menos, acá lo que cuenta es el bien común”

“Siento que Bryan desde que llegó hizo las cosas muy bien, está en un bando que todo lo que tal vez veíamos se venía haciendo mal cambiarlo, hacerle consciencia y crearle ese compromiso al jugador”, añadió.