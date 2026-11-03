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Argentina sorprende con su convocatoria para enfrentar a Costa Rica

Argentina y Costa Rica se medirán en un amistoso el 17 de noviembre y la Albiceleste presentó varias novedades y algunas ausencias

Por Sergio Alvarado

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Lionel Scaloni, secundado por sus asistentes, dirige aquí a la Selección de Argentina en la semifinal ante Inglaterra por el Mundial 2026.
Lionel Scaloni hizo su convocatoria para enfrentar a Costa Rica el 17 de noviembre. (JOSE BRETON/DPPI via AFP)

La Selección de Argentina presentó este martes la lista de 28 convocados para los amistosos que disputará en los próximos días ante Uruguay y Costa Rica.

El técnico Lionel Scaloni presentó una lista con algunas de sus principales figuras y algunos nombres que son novedad en el plantel albiceleste que enfrentará a los ticos el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

Dentro de las figuras más llamativas están Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre otros.

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Aarón Anselmino, la gran novedad de Argentina

Uno de los nombres nuevos que llaman la atención es el de Aarón Anselmino, señalado como la gran novedad por los medios argentinos.

El defensor de 21 años, surgido de Boca Juniors y perteneciente al Chelsea, es uno de los nombres que más llaman la atención. Es su primera convocatoria a la selección mayor, por lo que marca una nueva etapa en el plantel.

Además, es curiosa la convocatoria de Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue llamado pese a sufrir una fractura de mandíbula jugando con su club, el Chelsea, por lo que su participación dependerá de su evolución.

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Argentina tendrá ausencias de peso ante Costa Rica

La tricampeona del mundo tendrá, además, algunas ausencias de peso: Lautaro Martínez, quien se recupera de una lesión muscular; Cristian “Cuti” Romero; Nicolás González; Rodrigo De Paul; y Giovani Lo Celso.

Los ches jugarán ante la Sele en apenas su segundo partido tras el retiro de Lionel Messi, su máximo ícono y capitán, de la Selección Nacional, dado que primero enfrentarán a Uruguay el 13 de noviembre.

Esta es la lista de convocados de la Albiceleste.

Arqueros

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso
  • Santiago Beltrán

Defensas

  • Gonzalo Montiel
  • Agustín Giay
  • Aarón Anselmino
  • Mariano Troilo
  • Leonardo Balerdi
  • Lisandro Martínez
  • Facundo Medina
  • Nicolás Tagliafico
  • Román Vega

Volantes

  • Ezequiel Fernández
  • Máximo Perrone
  • Exequiel Palacios
  • Valentín Barco
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Nicolás Paz
  • Thiago Almada

Delanteros

  • Matías Soulé
  • Franco Mastantuono
  • Giuliano Simeone
  • Gianluca Prestianni
  • José Manuel López
  • Santiago Castro
  • Julián Álvarez
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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.