Argentina sorprende con su convocatoria para enfrentar a Costa Rica

Lionel Scaloni hizo su convocatoria para enfrentar a Costa Rica el 17 de noviembre. (JOSE BRETON/DPPI via AFP)

La Selección de Argentina presentó este martes la lista de 28 convocados para los amistosos que disputará en los próximos días ante Uruguay y Costa Rica.

El técnico Lionel Scaloni presentó una lista con algunas de sus principales figuras y algunos nombres que son novedad en el plantel albiceleste que enfrentará a los ticos el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

Dentro de las figuras más llamativas están Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre otros.

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Aarón Anselmino, la gran novedad de Argentina

Uno de los nombres nuevos que llaman la atención es el de Aarón Anselmino, señalado como la gran novedad por los medios argentinos.

El defensor de 21 años, surgido de Boca Juniors y perteneciente al Chelsea, es uno de los nombres que más llaman la atención. Es su primera convocatoria a la selección mayor, por lo que marca una nueva etapa en el plantel.

Además, es curiosa la convocatoria de Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue llamado pese a sufrir una fractura de mandíbula jugando con su club, el Chelsea, por lo que su participación dependerá de su evolución.

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Argentina tendrá ausencias de peso ante Costa Rica

La tricampeona del mundo tendrá, además, algunas ausencias de peso: Lautaro Martínez, quien se recupera de una lesión muscular; Cristian “Cuti” Romero; Nicolás González; Rodrigo De Paul; y Giovani Lo Celso.

Los ches jugarán ante la Sele en apenas su segundo partido tras el retiro de Lionel Messi, su máximo ícono y capitán, de la Selección Nacional, dado que primero enfrentarán a Uruguay el 13 de noviembre.

Esta es la lista de convocados de la Albiceleste.

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Santiago Beltrán

Defensas

Gonzalo Montiel

Agustín Giay

Aarón Anselmino

Mariano Troilo

Leonardo Balerdi

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Román Vega

Volantes

Ezequiel Fernández

Máximo Perrone

Exequiel Palacios

Valentín Barco

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Nicolás Paz

Thiago Almada

Delanteros