Alajuelense anunció al sustituto de Wílmer López en el primer equipo femenino

Horas después de oficializarse la salida de Wílmer López como técnico del primer equipo femenino de Alajuelense, la dirigencia manuda presentó a su nuevo entrenador.

El experimentado técnico Kenneth Barrantes firmó con las Leonas hasta mayo de 2027.

“Con esta incorporación, el club busca dar continuidad al desarrollo deportivo de su primer equipo femenino, fortalecer el trabajo colectivo y mantener los objetivos competitivos de la institución”, destacó el club.

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Kenneth Barrantes es el nuevo técnico de Alajuelense femenino. Foto: prensa Rancho Santa Ana. (Prensa Rancho Santa Ana FC/Prensa Rancho Santa Ana FC)

Con mucho colmillo

Barrantes posee la licencia A de entrenador y es profesor de educación física, graduado de la Universidad Nacional (UNA).

“Entre sus experiencias más recientes destaca su paso por Rayadas de Monterrey, en México, donde se desempeñó como asistente técnico entre 2024 y 2025, formando parte del cuerpo técnico que conquistó dos títulos de la Liga MX Femenil.

“En el fútbol femenino costarricense también registra experiencia con el Club Sport Herediano y la Asociación Deportiva Palmares.

“Su trayectoria incluye distintos proyectos en el fútbol masculino, entre ellos Rancho Santana de Nicaragua, Quepos Cambute, Municipal Santa Ana y Limón FC. Además, conoce la estructura de Liga Deportiva Alajuelense, institución en la que trabajó en sus fuerzas básicas entre 2018 y 2019″, recalcó la institución.