Alajuelense se rindió ante Wílmer López con emotiva despedida que hace llorar al liguismo

En Alajuelense se quedaron cortos para describir el aporte que Wílmer López le dio a la institución rojinegra.

El Pato dio un paso al costado del primer equipo femenino para convertirse en asistente técnico de la Selección Nacional y por eso en el equipo rojinegro se rindió ante el exvolante y su amor por los colores liguistas.

“Hablar de Wílmer López es hablar de la historia, la identidad y el sentimiento de Liga Deportiva Alajuelense.

Wílmer López deja Alajuelense, luego de una exitosa carrera en el equipo femenino. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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“A lo largo de su trayectoria, Wílmer se ha consolidado como una de las máximas leyendas de LDA. Su compromiso, liderazgo y profundo amor por estos colores lo han convertido en un referente que trasciende generaciones.

“Como director técnico de nuestro equipo femenino, Wilmer marcó una época de grandes éxitos, 9 campeonatos nacionales, dos Supercopas y tres Interclubes de Uncaf, contribuyendo al crecimiento y consolidación de un proyecto que ha hecho historia en el fútbol costarricense. Su legado, tanto dentro como fuera de la cancha, permanecerá como parte fundamental de nuestra institución”, comenzó un texto que publicó el equipo.

Un nuevo camino

Este martes, López fue presentado con el nuevo cuerpo técnico de la Selección Nacional.

“Ante su salida, la institución anunciará oportunamente el entrenador o entrenadora para el primer equipo femenino, con el objetivo de dar continuidad al proyecto deportivo y mantener los niveles de competitividad que han caracterizado al equipo.

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“Recibimos esta noticia con sentimientos de gratitud y un inmenso orgullo. Ver a dos referentes de nuestra organización asumir juntos la responsabilidad de representar al país es también un reconocimiento a sus trayectorias y al aporte que han realizado al fútbol nacional.

“Hay personas que dejan huella en una institución. Otras, como Wílmer, se convierten en parte de su identidad.

“Gracias, Pato, por tantos años de entrega, por las alegrías compartidas y por representar siempre con dignidad el escudo que tanto amamos”, destacó el cuadro rojinegro.