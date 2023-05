Alajuelense consiguió un pararrayos para no distraerse en fases finales

Ricardo Chacón se ha involucrado en diversas áreas en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Las fases finales para Alajuelense siempre han estado cargadas de polémica, señalamientos y un montón de cosas que sucedían y que metían mucho ruido en el ambiente y que lamentablemente nadie era capaz de calmar.

El ruido excesivo muchas veces no tenía por dónde canalizarse o no se contaba con una persona que saliera a hablar, ya sea para calmar las aguas o para defender a la institución, lo cual algunas veces repercutió a lo interno.

La llegada de Ricardo Chacón hizo que toda esa atención se centrara en una figura y hasta ha sido capaz de tomar las preguntas de la prensa o los hechos alrededor del equipo y usarlos a favor, como ha ocurrido con la posible llegada de Joel Campbell al club o los señalamientos al estadio Morera Soto.

Una de las personas que ha visto este cambio y que para él ha sido muy notorio es el periodista Andrey Aguilar, encargado de darle cobertura al club erizo para Repretel, la televisora oficial del cuadro rojinegro.

“Me parece que ha sido evidente, no sé si fue planeado o no, pero me parece que ha llegado a ponerse en los reflectores y quitarle presión a otra gente, yo lo veo superbién, porque, además, ha sido agresivo, la Liga antes estaba como dormida ante los medios y se dejaba de todo, ahora cambió eso.

“Además, algo bueno es que no esconde cosas que en otros momentos se escondían, como el caso de Joel Campbell, cosas que insisto, antes nadie hablaba. Creo que ha sido una buena estrategia. Alguien que llegó a jugar y a defender a la Liga afuera de la cancha también”, opinó.

1 mes tiene Ricardo Chacón en la gerencia de Alajuelense

Liderazgo

Alguien que conoce muy bien a Ricardo es Austin Berry, excompañeros en Alajuelense, quienes celebraron juntos el título de 1991, el último que los manudos alzaron en Tibás con gol de Berry.

Para Berry, en momentos de tensión como una final, siempre es bueno que una figura de liderazgo sea la que se ponga al frente para así sacar del foco a otros para que trabajen más tranquilos.

“Eso es importante porque la atención se enfoca en él y el resto queda para el caso del cuerpo técnico y jugadores en jugar al fútbol, dar buenos resultados y buenas alegrías a la afición.

“En momentos como estos, todos esos detalles cuentan, se mantiene a la prensa y a la afición informada, acá nada se oculta por mucho tiempo, por lo que lo mejor es ser claros y transparentes, en esa parte no solamente Ricardo, si no es esta junta directiva la que tiene ese perfil.

“Es una figura de experiencia que sabe cómo se trabaja y maneja esto, ha estado en los tres equipos grandes a nivel gerencial. Ese grado de comunicación y madurez, de sensatez, es algo que siempre ha sido así y por ende ya ahora con mayor experiencia en todos los ámbitos se maneja muy bien”, opinó.

En solo un mes, Chacón ha dado de qué hablar y quiere llegar a la institución, con el título nacional bajo el brazo.