Caso de Suhander Zúñiga tira una luz a los manudos mientras piensan en un sustituto

Suhander Zúñiga se lesionó el domingo ante el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los puntos que más preocupación e incertidumbre genera a los aficionados de Alajuelense es qué sucederá con el caso de Suhander Zúñiga, cuya participación para este jueves es incierta por lesión.

El lateral izquierdo, uno de los puntos más altos en el cuadro manudo este torneo, salió lesionado por una luxación en el hombro derecho antes de finalizar el primer tiempo del duelo ante los morados.

Desde entonces la duda si jugará o no es grande y además de eso salta la pregunta, ¿qué puede hacer Andrés Carevic para sustituirlo? Tiene a Yael López e Ian Lawrence como opciones.

Otro detalle es que al centrar ni López ni Lawrence tienen el mismo nivel de precisión, lo que en un partido como una final que suelen ser muy cerrados, es un recurso que podría ser vital.

Kenneth Barrantes, entrenador nacional, cree que la baja del zurdo es de peso por lo que venía mostrando el jugador.

“No es solo por lo que ha mejorado sino por lo que aporta en ofensiva y defensiva, es un jugador completo que llegó a llenar un espacio que costó mucho y ahora no se sabe quién podrá ocupar esa plaza.

“El tema es que quiera plantear el profe Carevic para el partido, si quiere un jugador de las mismas características, que me parece no lo tiene, porque aunque Yael López y Lawrence son laterales, no son iguales. Lo de Ian pasa porque que no ha tenido continuidad”, destacó.

Otra opción es el del defensor Juan Luis Pérez, quien de hecho fue el que tomó su lugar el domingo y no se vio mal, aunque eso implica un esquema más defensivo que el que Carevic tendría en mente para jugar en casa.

Yael López es la opción a ser el sustituto de Suhander Zúñiga sino pudiera lugar el lateral. (Prensa Alajuelense)

“Contra Saprissa no lo hizo mal, pero no es ese lateral nato que puede aportar más ofensiva, creo que es una duda que tenemos todos, pero sí tendrá mucho que ver con el planteamiento que busque, que será ofensivo y el más ofensivo que tiene ahorita es Yael. Yo me quedaría con Yael en este caso”, dijo

Además de su nivel, Zúñiga armó una sociedad por la izquierda con Josimar Alcócer que ha sido muy provechosa para los rojinegros, química que no se tiene con otro jugador considera Barrantes.

¿Ilusión?

Una persona que trajo alguna clase de ilusión en que Suhander pueda jugar es Tomás Fonseca, analista y periodista de Tigo Sports, quien publicó en su cuenta de Twitter que no está descartado del todo.

“INFORMACIÓN (no opinión): muchas opciones de que juegue Suhander Zúñiga de lateral izquierdo. Adquirieron en LDA un inmovilizador de hombro que limita que el brazo se vaya a hacia atrás que es el movimiento que más produce luxación”, destacó.

La información de Fonseca, no fue ni confirmada ni desmentida a lo interno del club, según averiguamos con algunas fuentes, por lo que es solo una versión de parte del comunicador, quien además destacó que con cuidados, pero estuvo entrenando.

“Si fuera tercera jornada del campeonato, no juega. Es una final, apuesta el equipo y el jugador por estar”, agregó Fonsea.

No queda más que esperar.