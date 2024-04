Feria de empleo ofrece más de 500 puestos de trabajo

No pierda la oportunidad de encontrar trabajo. Cortesía.

Si anda buscando trabajito fijo, es mejor que ponga cuidado a esta información, porque Grupo Bretea organizó una feria de empleo en la que participarán más de 25 empresas que buscan a más de 500 personas para contratarlas.

Esta feria se llevará a cabo el próximo viernes 3 de mayo, de 10 de la mañana a 2 p.m., y será en el salón comunal de urbanización La Pradera, en la Guácima de Alajuela, muy cerca del Parque Viva. Para llegar directo al salón comunal, usted puede agarrar los buses de La Guácima que pasan por el sector de La Pradera.

Don Marlon Chávez, encargado de la feria, le contó a La Teja que van a participar empresas como Ferromax, Pizza Hut, Grupo GPS, Ready Pizza, Mayca, Grupo Ciamesa, Casino Fiesta, Grupo SFA, Grupo Prolusa, Recluta Talenthunter, Marketing Design, American Security, Pollos Rey, Pollos Granjero, Renaware, Sigma, Walmart y la Cámara de Comercio de Alajuela, entre otras.

Si usted desea ir a participar por uno de estos puestos de trabajo, no pierda el chance porque la entrada es gratis y los requisitos no están pegados al cielo, ya que piden que se lleve currículum actualizado, en digital o impreso. Otra de las cosas buenas es que no tiene límite de edad, así que todas las personas mayores de 18 años pueden acercarse.

Hay diferentes puestos, tanto de teletrabajo como operativos, administrativos, gerenciales, comerciales, servicio al cliente, que necesitan inglés, entre otros más.

LEA MÁS: Personas podrán pedir un bono de vivienda que les permita poner un negocito

Chávez nos dijo que uno de los beneficios de esta gran feria es que se harán entrevistas el mismo día, por lo que usted podría salir con ese bretecito más que asegurado.

Aliste el currículum y vaya con mucho optimismo a la feria. Foto: Ilustrativa

“Varios de los beneficios para las personas que nos visiten son talleres de servicio, taller de mejoramiento en el currículum, becas de un 90% para estudiar técnicos de alta demanda laboral”, comentó el encargado.

Para mayor información puede comunicarse al WhatsApp: 6250-0527, o al correo cliente@grupobreteacostarica.com, o bien puede buscarlos en redes como Grupo Bretea Costa Rica.