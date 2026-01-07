Deportes

Alajuelense empieza el 2026 con una pérdida sensible

Alajuelense dio a conocer una lamentable noticia, a días de comenzar el 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense comenzó el 2026, con una pérdida sensible en el cuadro rojinegro.

El club dio a conocer este martes, el fallecimiento de doña Midey Soto Sibaja, madre de Silvia Nassar, quien labora en el área administrativa del club.

Lazo negro
Alajuelense lamenta la pérdida de un familiar de uno de sus colaboradores. (Freepik/Freepik)

El fallecimiento de doña Midey Soto

El campeón nacional dio a conocer la muerte de la señora, a través de sus redes sociales.

“Asociación Liga Deportiva Alajuelense. Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de doña Midey Soto Sibaja,

“Mucha fortaleza a nuestra compañera, a sus familiares y amigos”.

Alajuelense lamenta el fallecimiento de la madre de una de sus colaboradores.
Alajuelense lamenta el fallecimiento de la madre de uno de sus colaboradores. Foto: Facebook. (Foto: Facebook./Foto: Facebook.)
