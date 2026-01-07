Alajuelense empieza el 2026 con una pérdida sensible

Alajuelense comenzó el 2026, con una pérdida sensible en el cuadro rojinegro.

El club dio a conocer este martes, el fallecimiento de doña Midey Soto Sibaja, madre de Silvia Nassar, quien labora en el área administrativa del club.

Alajuelense lamenta la pérdida de un familiar de uno de sus colaboradores. (Freepik/Freepik)

El fallecimiento de doña Midey Soto

El campeón nacional dio a conocer la muerte de la señora, a través de sus redes sociales.

“Asociación Liga Deportiva Alajuelense. Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de doña Midey Soto Sibaja,

“Mucha fortaleza a nuestra compañera, a sus familiares y amigos”.