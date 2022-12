Alajuelense femenino refuerza su marco con toda una luchadora del fútbol y la vida

Gabriela Valverde es el segundo refuerzo de las Leonas para el 2023. Foto: Prensa LDA

Alajuelense femenino sigue reforzando su planilla de cara al 2023 con caras conocidas, este jueves anunció la incorporación de la portera Gabriela Valverde por los próximos dos torneos.

Valverde se une a las tetracampeonas nacionales ante la salida de la guardameta María Paula Alfaro, quien irá a jugar y estudiar a una universidad en los Estados Unidos.

Gaby, de 35 años, es una cara muy conocida en el fútbol femenino nacional, cuenta con 16 años de experiencia luego que debutó con 19 años con un club llamado Sportek.

Hace cuatro años, en el 2018 vivió uno de sus grandes momentos cuando se coronó campeona nacional con el Saprissa y fue nombrada mejor portera de torneo, un pilar para el título de las moradas.

Luego de salir del Monstruo pasó a Sporting y luego al equipo de Coronado.

Además de su calidad en el marco, a Valverde se le reconoce en el ambiente nacional como toda una luchadora, quien en un momento se levantó de sus adicciones para recuperar las riendas de su carrera y vida, tiempo después es que alzó el cetro con las moradas.

“Me he dado cuenta de la cantidad de gente que conoce mi testimonio y me muestra admiración, es una sensación muy bonita, pero no me puedo olvidar de qué me llevó hasta acá, ni que estuve tirada en una acera, si yo olvido todo eso y me dejo llevar por todo lo que vivo y tengo ahora, va a ser cuestión de tiempo para que vuelva a consumir”, nos dijo en una entrevista en enero del 2019.

Gabriela Valverde: ‘Toqué fondo, lo perdí todo’ por las drogas

Gabriela Valverde es el segundo refuerzo de las leonas para el 2023, tras la incorporación de Alexa Herrera.