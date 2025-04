Alajuelense ganó al Santos y contrario a otros torneos, viene de menos a más

Alajuelense se impuso este domingo al Santos de Guápiles 2 a 0 y sacó provecho de una jornada donde los dos líderes pincharon.

Jonathan Moya anotó los dos goles. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

La Liga ya está a un punto del líder Puntarenas e igualó al Herediano, una carrera donde ha venido descontando puntos, paso a paso.

Contrario a otros torneos, el León viene de menos a más, cerrando fuerte pero con una evidente falta de contundencia.

Incluso, en el juego de este domingo, más que contundencia fue ambición, porque el Santos nunca puso las manos y fue un dominio insultante de los rojinegros, pero no generaron tantas ocasiones para el dominio abrumador.

Era un partido con su morbo, porque la Liga suele fallar en casa en partidos como estos, que se supone debe ganar y porque los líderes no puntuaron de a tres.

Pero fue una tendencia que se dio en otros países, como en España, donde Barcelona y Real Madrid dejaron puntos en el camino, el Inter en Italia empató, el Liverpool superlíder en Inglaterra perdió.

Pero los manudos impusieron sus condiciones rápidamente. Se asentaron muy bien en la espectacular gramilla del estadio Alejandro Morera Soto y sometieron al Santos de Wálter Centeno, para decirlo a la tica, sin mucho mate.

Rónald Matarrita salió lesionado del partido, luego de un juego aceptable. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El primer gol cayó rápido. Al cuarto de hora, cuando Jhamir Ordain iba a salir jugando y fue presionado por Jeison Lucumi, y la bola, trabada, cayó en Alejandro Bran. El volante, sin perder tiempo, se la pasó a Jonathan Moya, quien definió con un toque que iba para adentro pero que el mexicano Juan Miguel Basulto mandó al fondo de la red. El gol se le atribuyó al delantero.

El juego fue muy plano, en el sentido que el Santos realmente no opuso resistencia al León, que más bien, casi aumenta la cuenta al 26, con un centro de Canhoto a Borges. El volante paró de pecho y se volcó de media vuelta, era un golazo, pero no la pegó.

Tampoco la pegó bien Alexis Gamboa, cinco minutos después, rebanó la bola en un despeje y generó la única llegada de Santos. Ariel Arauz jaló soplado hasta donde el portero Washington Ortega, pero cuando iba a rematar, Gamboa había recuperado y le trabó la bola.

El juego seguía con la misma tónica, pero se hizo presente la lluvia y Canhoto aprovechó para rematar de costado, con dificultad para Darryl Parker, que evitó el gol en la jugada con la que finalizó la primera parte.

Canhoto supera la marca de un rival. (Jorge Navarro/Jorge Navarro )

En el complemento, Paté quiso recomponer con cambios, sobre todo por la lateral izquierda, pero el juego siguió siendo el mismo, la Liga paseaba el balón por todo el frente del ataque de los santistas.

Pese a todo, el marcador tan corto era una preocupación para la afición, que no dejó de alentar.

Al 62 llegó ese gol que daba tranquilidad. Un centro de Borges, al segundo palo fue cazado por Jonathan Moya, quien la puso a Lucumi y anotó pero estaba adelantado y el gol fue anulado por el VAR.

Pero tres minutos después, sí llegó, en otro error en salida del Santos. Borges recuperó y le puso un bombón a Moya, para que anotara su segundo de la noche.

El marcador no reflejó el dominio absoluto de la Liga ante Santos. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Santos fue una lágrima de equipo. No tuvo salida, no tuvo toque, no tuvo defensa y Jordy Evans, al 73, le puso una asistencia a Canhoto, pero se engolosinó y no pudo anotar.

El León tuvo un paseo ante el cuadro de Wálter Ceteno pero no pasó la guillotina, era para una goleada descomunal.