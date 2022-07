Alajuelense la tiene fea para recuperar algo de los 150 mil dólares que invirtió en Marcel Hernández

Liga Deportiva Alajuelense podría no recuperar nada de los 150 mil dólares que pagó por el cubano Marcel Hernández, ya que el jugador puede negociar con cualquier club como agente libre.

Eso sí, debe cumplir con los seis meses que le restan de contrato y ya luego irse sin dejar platica.

Marcel Hernández puede negociar desde ya como agente libre. (Rafael Pacheco Granados)

Esto porque el estatuto de FIFA permite a los futbolistas negociar con otros equipos desde seis meses antes de que finalice su contrato.

Marcel en estos momentos es ficha de Alajuelense y está a préstamo con Cartaginés, club al que precisamente le pagó ese platal.

Adolfo Hernández, representante de jugadores, explicó que un club interesado en el atacante solamente debe negociar con él y no pagarle un cinco a la Liga, pero insistimos, podría utilizarlo hasta dentro de seis meses.

“No es que no pueda recuperar el dinero, pero digamos que el negocio ya no está al alcance de sus manos. Solamente (podrían recuperar algo) si un club quiere al jugador ya y no esperarse los seis meses, entonces que haga una oferta”, explicó.

Marcel puede negociar desde ahora con el club que quiera, aunque para el próximo torneo siga siendo ficha manuda y siga jugando con Cartaginés.