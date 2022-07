¿Qué dice Marcel Hernández a quienes piden que se le castigue?

Marcel Hernández afirma que su celebración no tiene nada de malo y hasta le tiró a Johan Venegas. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández, delantero del Cartaginés, defendió este viernes su manera de actuar por la polémica celebración que realizó en el duelo de la final de vuelta entre los brumosos y Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto.

El cubano fue enfático que en ningún momento le faltó el respeto a nadie y que no ve nada de malo en lo que hizo y que son los medios lo que le “están dando más importancia de la cuenta”.

“Si ustedes quieren darle un término a esa celebración, que no va, es porque ustedes quieren hacerlo, porque al final esa celebración no tiene absolutamente nada de malo y en el primer mundo del fútbol he visto esta celebración dos millones de veces”, comentó este viernes en el estadio Fello Meza ante algunos medios.

Más allá de lo que diga la prensa son los manudos los que presentaron una queja contra el isleño, pero para el brumoso, todo eso es picado por quienes están haciendo el asunto “más grande”.

[ Alajuelense pedirá sanción contra Marcel Hernández por provocar a la afición en el Morera Soto ]

“Las personas pueden pedir lo que quieran, pero ustedes tienen como prensa un peso, cuando quieren lo hacen, que estuve escuchando que la celebración estuvo mal. ¿Porqué?, Allí están buscando criterios, ¿Porqué?

“Yo quiero que ustedes me expliquen en qué momento Marcel se dirigió a alguien a faltarle el respeto. ¿A quién? ¿Y por qué?”, explicó.

Cuando la prensa le cuestionó si pasearse con su camiseta casi por todo el lado sur del estadio, mostrándosela a una afición que ya estaba enfurecida por el gol mismo, se escudó en que otros lo hacen igual.

“Entonces Messi cuando lo hizo, ¿qué quería? ¿Y Cristiano? ¿Y Mbappé? Ustedes lo que quieren hacer es polémica donde no la hay sinceramente. Esto no tiene porqué traer cola en el fútbol del primer mundo, porque es así, así se vive el fútbol”, añadió.

[ Futbolista argentino es sancionado con tres partidos por festejo como el de Marcel Hernández ]

En la conversación hasta salió rascando Johan Venegas, a quien señaló por una polémica similar con él en un partido ante el Santos de Guápiles el torneo anterior por el que sancionado tres partido y en su momento fue muy criticado.

“El adversario puede querer una cosa, pero otra es lo que pueden decir o querer ustedes, bajo el contexto de lo que pasó que no le dije nada a nadie, ¿No sé porqué ustedes no se ciñen más por ejemplo que el mismo Johan (Venegas) le faltó el respeto a su propia afición?, ¿pero me vienen a empujar a mí?”.

Para finalizar, Marcel hasta sacó la carta que hay prensa que igual a él nunca le ha dado mucho crédito y no creían en él por ser cubano y tuvo que demostrar quién era, además que no le guarda rencores a Alajuelense.

“Yo no tengo ninguna espina con nadie, yo no le tengo rencor a nadie, se lo digo ustedes y a la afición de la Liga, yo no tengo nada contra nadie. Cuando vine a este país, vine a hacer lo que estoy haciendo, esa es la diferencia, le doy gracias a Dios todos los días que me de esta oportunidad y lograr lo poquito que he logrado con mucho sudor, trabajo y sacrificio pues ustedes eran los primeros que dudaban porque yo era un cubano acá”