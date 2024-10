Alajuelense lanza mensaje a sus aficionados previo al juego contra Comunicaciones

Alajuelense ganó el juego de ida en Guatemala por 2-1. (Prensa LDA)

Liga Deportiva Alajuelense se juega este jueves, en el estadio Morera Soto, su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana contra Comunicaciones de Guatemala. Antes del partido, el club compartió un mensaje dirigido a sus aficionados, pidiendo un comportamiento adecuado antes, durante y después del juego en la “Catedral”.

Los manudos publicaron un comunicado en sus redes sociales instando a su afición a evitar problemas y así no recibir sanciones por parte de la Concacaf.

“Liga Deportiva Alajuelense (LDA) hace un llamado a su afición para mantener un ambiente de respeto y deportividad en el partido contra Comunicaciones FC este jueves.

“Es crucial que el estadio Alejandro Morera Soto sea un lugar seguro y acogedor para todos, y que la afición de LDA sea un ejemplo de comportamiento pacífico.

“LDA recuerda que no se permitirá la entrada de barras organizadas, en acuerdo con el club rival, y lamenta los incidentes ocurridos en Guatemala. El club rechaza la violencia y promueve la paz y el respeto como valores fundamentales.

“Es importante recordar que el comportamiento de los aficionados puede influir en futuras competiciones de Concacaf. Mantener una conducta ejemplar es clave para evitar sanciones a nuestro estadio.

“Juntos, hagamos que este partido sea una celebración donde solo el fútbol importe”, citaba el mensaje.

Entre las razones de los rojinegros para compartir este mensaje es para evitar que se repitan los actos de violencia que se dieron contra los cremas en el último juego de la fase de grupos en esta copa el pasado 27 de agosto. Recordemos, que ese día miembros de las barras de ambos clubes se pelearon a las afueras del estadio; incluso, producto de eso a la barra chapina la Fuerza Pública no la dejó ni bajarse del bus que la trasladó a la Catedral.

Producto de ello, Concacaf multó a la Liga con una suma económica no revelada, así que el club coordinó con Comunicaciones que para la serie de cuartos de final no permitirían el ingreso de barras en sus estadios para no repetir esas situaciones.

No obstante, en Guatemala volvieron los incidentes y miembros de la barra del Comunicaciones golpearon a un aficionado de Alajuelense solo porque iba a ver el juego en el estadio con una chema rojinegra.

El juego entre manudos y chapines será este jueves a las 8 p. m. en transmisión de ESPN 2 y la aplicación Disney+ en su paquete premium.

