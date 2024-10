Guillermo Villalobos jugó para Alajuelense en tres posiciones diferentes en cuestión de 90 minutos

Alexandre Guimaraes sabe que Guillermo Villalobos le puede sumar a Alajuelense minutos en tres posiciones diferentes. (Jose Cordero)

Alexandre Guimaraes ha tenido que mover sus fichas en Alajuelense, de acuerdo al compás del momento, por eso le ha dado tanta importancia a los jugadores que sean polifuncionales, que le puedan jugar varios puestos y ese ha sido el caso de Guillermo Villalobos.

El jugador, de 23 años, es una de las apuestas de Guima para ubicarlo en varios puestos de marca, ya sea como defensa central, lateral derecho o contención, como pasó este domingo en el que estuvo en las tres posiciones.

Durante el Apertura 2024 el futbolista procedente de Río Segundo de Alajuela ha jugado los tres puestos a pesar de ser de las fichas de relevo en el club, pero cuando le ha tocado, no desentona.

“Dichosamente, el profe me tiene esa confianza de poder jugar en los tres puestos, de central, contención o lateral, si el profe me usa en esas posiciones será por algo, me tiene muy contento la participación que vea y a seguir trabajando”, comentó a los medios.

LEA MÁS: Saprissa y Alajuelense lideran el once ideal de La Teja de la fecha 13

Como un tema de gusto personal, Memo es sincero al decir que prefiere jugar en la media, pues como contención o volante mixto incluso, pues fue su primer puesto cuando estaba en las ligas menores del cuadro rojinegro y en otros equipos en los que militó.

“En todas he jugado un poco, en todas me siento bien y he tenido distintas etapas jugando un tiempo en cada posición, pero a mi parecer me gusta más ser contención, me siento más libre y tener la bola, pero en la que me toque lo haré de la mejor forma”, opinó.

Guillermo Villalobos afirma que adaptarse a tantas posiciones es algo que le puede sumar mucho en su carrera de fútbolista (Jose Cordero)

Más allá de los gustos personales, Villalobos afirma que para su futuro, ser un jugador con estas características es muy ventajoso y le podría abrir muchas puertas.

“Yo lo veo tanto en la competencia, como para mi futuro, creo que es algo que me va a ayudar muchísimo, Dios quiera que me queden muchos años más de carrera, es algo que me va a sumar bastante para lo que se venga, que sepan que puedo ayudar y que donde me necesiten, juego”.

LEA MÁS: Colombiano que llega a prueba a Alajuelense es “un hijo futbolístico” de Alexandre Guimaraes

En el centro de la defensa ha jugado con diferentes jugadores, desde Alexis Gamboa hasta Celso Borges cuando se ha tenido que improvisar y el domingo en Pérez estuvo en la media junto a Larry Angulo, con quien afirma se sintió muy bien.

Durante el Apertura 2024, Memo suma 291 minutos jugados distribuidos en siete partidos, tres como titular y cuatro como suplente, sin embargo, también estuvo en la Copa Centroamericana en la que jugó ante el Luis Ángel Firpo y Comunicaciones, así como en el Torneo de Copa ante Escorpiones de Belén, certamen en el que apareció como titular.