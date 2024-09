Colombiano que llega a prueba a Alajuelense es “un hijo futbolístico” de Alexandre Guimaraes

Juan David Nazarith buscará a partir de este lunes ganarse un lugar en Alajuelense para el próximo semestre. (Cortesía David Muriel)

Alexandre Guimaraes, a lo largo de su carrera, tiene un montón de jugadores que consideran que el técnico es su papá futbolístico, lista en la que el colombiano Juan David Nazarith se incluye.

Este lunes el cafetero, de 19 años, aterriza en Costa Rica para integrarse a Alajuelense, club en el que estará un mes en una especie de prueba en la que al final espera recibir el visto bueno y quedarse.

El muchacho, que juega tanto de extremo como de volante ofensivo, viene del América de Cali, sitio en el que realizó todas sus ligas menores y era figura en el equipo sub-20, pero al no ser tomando en cuenta en el equipo mayor, decidió rescindir su contrato y salir para buscar nuevos horizontes.

De hecho, la única oportunidad que tuvo para jugar con el primer equipo de la “Mechita” se la dio Guima en mayo del 2023, cuando el tico dirigía al cuadro escarlata. Luego de que Guima saliera del club, no le dieron más chance, pese a que se habla muy bien del muchacho.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes podría traerle otra sorpresa a Alajuelense desde Colombia

David Muriel, agente del jugador, habló con La Teja para contarnos quién es el joven cuyo nombre ya suena en la órbita del cuadro manudo.

“Guimaraes tiene una muy buena relación con él, cuando yo hablo con Juan David él me que dice: ‘Guimaraes es como mi padre en el fútbol, es quien me dio la oportunidad de debutar, he recibido muchos consejos de él’“, destacó.

Juan David Nazarith debutó en América de Cali de la mano de Alexandre Guimaraes. Foto: X

Muriel nos explicó que al salir del América, el muchacho tuvo oportunidades de vincularse a otros clubes en Colombia y Uruguay, pero que se enteraron que la Liga estaba interesada gracias a Guima, le ofrecieron ir un mes a conocer el club y por su relación con el técnico, dijeron que sí.

“Recibimos propuestas de diferentes equipos, no solo en Colombia, en Estados Unidos y Uruguay, pero le dimos la prioridad a Alajuelense por el profesor Guimaraes, que lo conoce bien, nos hablaron del proyecto que tiene y le estamos apostando a ver cómo le va allá.

“Se enviaron tres videos, de tres partidos completos y el concepto favorable del profesor, del cuerpo técnico nos solicitó que lo quieren ver allá. Más que una prueba es que lo quieren ver de cerca y definir, ver cuáles serían las condiciones o la posibilidad para que se quede”, explicó.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes les mandó un mensaje a los que tanto hablan del invicto de Alajuelense

Como el mercado de fichajes en Costa Rica ya está cerrado y además los erizos tienen todas sus plazas de extranjeros del primer equipo llenas, el muchacho llegaría en primera instancia a la U-21, pero también podríamos hablar de que podría ser el primer refuerzo para el Clausura 2025.

“Él entrenará con el equipo sub-21, pero también lo hará con el primer equipo, porque la apuesta es que ya está para jugar en una primera división.

“La idea es que sea para el próximo torneo. Nosotros hace un mes ya hicimos la solicitud para el visado, no alcanzamos a estar antes por un tema de una documentación y apenas le dieron la visa la anterior semana, por lo que para entonces ya se había cerrado el mercado, pero nunca cerramos las puertas del club, de lo que nos habían solicitado y por eso se da la posibilidad que viaje”, comentó.

LEA MÁS: VAR le salvó dos tortas graves al arbitraje entre Pérez Zeledón y Alajuelense ¿Qué pasó?

Juan David Nazarith fue el diez en todas las categorías del América de Cali que integró y ahora busca un espacio en Alajuelense. Foto: Cortesía

Sobre las características del jugador afirmó que en ofensiva es muy versátil en casi todo el frente del ataque.

“Él es volante extremo, juega de media punta, pero creo que lo verán más como extremo que es como debutó con el profesor Guimaraes. Juan David tiene muchos goles, siempre fue el goleador de la categoría sub-15. sub-17 y sub-20. Es un jugador con mucha movilidad”, añadió.

LEA MÁS: Alajuelense se trajo un punto de Pérez Zeledón en un partido que mostró tener quijada de hierro

Muriel finalizó diciendo que la vitrina internacional que tiene Alajuelense, que participa tanto en torneos centroamericanos como de Concacaf, es algo que les gusta mucho para la proyección que puedan darle a mercados como Europa.

Guimaraes pidió a Nazarith que viniera a Costa Rica

Guimaraes, por su parte, reafirmó lo expresado por el agente, reconoció que el joven viene recomendado por él y que esperarán este mes para ver finalmente qué decisión tomar.

“Naza es un jugador joven al que nosotros hemos estado conversando desde hace rato con Javier Santamaría, nuestro director deportivo, con el fin de traerlo y que esté con el equipo sub-21 entrenando, entrenando con nosotros (primer equipo) para que el club vaya viendo su potencial y quizás para un mediano plazo ver la posibilidad que se pueda enganchar a Alajuelense.

“Lo primero es eso, pudo haber venido un poquito antes, pero por cuestiones de visa, hasta ahora pudo obtenerla, se quedará acá un mes y después de eso regresará y muy probablemente le estaremos diciendo a él y su representante las posibilidades de unirse acá a partir de diciembre”, explicó Guima.

Ahora solo toca esperar, la bola quedó del lado del jugador y que con sus condiciones convenza a los manudos de dar el paso y brindarle un contrato.