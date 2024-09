Alajuelense se trajo un punto de Pérez Zeledón que se califica depende del cristal con que se mire

Alberto Toril anotó uno de los dos goles de ALajuelense. (Jose Cordero)

Alajuelense se trajo un punto de Pérez Zeledón al empatar a dos con los sureños en un partido en el que fueron perdiendo dos veces y la vio complicada ante un rival que se la puso difícil.

Los manudos han demostrando este semestre tener una quijada de hierro, que a pesar de los golpes y las dificultades, son un equipo difícil de noquear, que aguanta el intercambio y de alguna manera logra salir adelante pese a que algunos tramos se vea complicado.

Porque a ver, en Pérez no la pasó bien, ni tranquilo, los Guerreros le plantaron un partido de tú a tú en el que lo pusieron contra las cuerdas varias veces, le movieron el balón, no lo dejaban hacer su juego y le metieron un par de manazos que lo tambalearon, pero no lo tumbaron.

El empate desde el punto de vista de la tabla de posiciones de hecho no es tan positivo, mantiene el primer lugar, pero apenas saca un punto de ventaja sobre el segundo, San Carlos que tiene un partido más y dos sobre el Saprisa.

Si vemos las cosas del lado de cómo fueron en la cancha, el empate no es nada despreciable, la Liga

lo empató dos veces en medio de un aguacero fuerte, en una gramilla muy rápida y con una rotación bastante pronunciada en muchos puestos.

Con el periódico de mañana será fácil decir que Guima no tuvo que hacer tanto cambio, preguntar por qué descanso a Celso Borges, fuera de convocatoria, si dejar a Diego Campos en banca estuvo bien o a Manjrekar James.

Pérez Zeledón abrió el marcador con un penal. (Jose Cordero)

La Liga juega el jueves ante Comunicaciones por la vuelta de los cuartos de final de Copa Centroamericana, luego ante Santos por el torneo nacional, se avecina el Torneo de Copa también ante los guapileños, esa parece ser la razón de la rotación.

Las dificultades le aparecieron al León temprano cuando vio caer su marco con asistencia del VAR.

Una barrida que le hacen al generaleño Jefferson Rivera, entre Larry Angulo y Santiago Van Der Putten, a los 14 minutos, fue una falta que al réferi Rigo Prendas se le había ido.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la falta era muy clara e incluso no se necesitaba de apoyo para pitar ese tipo de acción.

Al final, el VAR determinó que era penal, el cual lo anotó Jonathan Morán para poner a los Guerreros a ganar 1-0, aunque la ventaja no les duró mucho por otro penal, ahora en el área sureña.

Un agarrón claro sobre Santiago Van Der Putten ahora sí Prendas no tuvo dudas y pitó penal de inmediato, decisión que no tuvo variantes ni revisión alguna ante lo sucedido. La pena máxima la anotó Alberto Toril para el 1-1 a los 26.

No tardó mucho Pérez en adelantarse de nuevo. Un cambio de juego desde la media cancha lo mandaron al lado izquierdo del área, Kevin Fajardo pivoteó con un cabezazo con dirección a marco, donde apareció el defensor Joaquín Aguirre que acompañó la jugada para marcar al 33.

El uruguayo estiró el pie y le ganó el viaje a Leonel Moreira que se tardó en salir y le quitaron la bola literalmente de las manos, aunque no la tenía tomada, sino en el aire.

Larry Angulo anotó el segundo tanto de Alajuelense. (Jose Cordero)

Más tarde, hacia el cierre del primer tiempo, a los 43 minutos, en primera instancia, Prendas expulsó a Jefferson Rivera por un supuesto codazo a la cara de Diego Campos, pero el VAR volvió a aparecer para resolverle otra torta, pues anularon la sanción porque en realidad no había sido así.

Y para el cierre del primer tiempo llegó lo mejor de la mejenga, tal vez el gol de la fecha, un balazo del colombiano Larry Angulo imposible para Bryan Segura, que fue una muralla para los Guerreros y solo así lo vencieron.

En el área sureña se sumaron los tres extranjeros Alberto Toril se la puso en corto a Canhoto, este vio llegar a Larry, se la puso de taquito y este soltó un bombazo de derecha.

El segundo tiempo fue peleado con opciones en ambas áreas, un par de buenas salvadas de Bryan, varios manudos reventados por el peso de la cancha, cambió aquella dinámica abierta de golpe y golpe. Al final la mandíbula de hierro del León aguantó y la Liga sigue invicta.