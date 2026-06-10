Alajuelense le da las gracias a futbolista que ganó 9 títulos con el club

Alajuelense le dio las gracias a una de sus jugadoras más emblemáticas.

Este miércoles, la institución oficializó la salida de la futbolista Mariela Campos, quien fue parte de la laureada historia del cuadro femenino, pues consiguió 9 títulos nacionales con las leonas.

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Mariela Campos no seguirá en Alajuelense. Foto: Instagram LDA. ( Foto: Instagram LDA. /Foto: Instagram LDA.)

La despedida de Alajuelense

Así informó la Liga la salida de la jugadora:

“La histórica volante fue parte fundamental de una etapa emergente y brillante de Liga Deportiva Alajuelense FF.

“La #8 manuda fue protagonista en la conquista de nueve títulos nacionales, tres Copas UNCAF y dos Supercopas.

Liga Deportiva Alajuelense emitió un anuncio importante. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“De parte de toda la institución, le agradecemos su compromiso, profesionalismo y por cada uno de los momentos defendiendo nuestros colores. ¡Muchos éxitos en los futuros proyectos!“, mencionó el club en sus redes sociales.