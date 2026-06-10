Alajuelense le da las gracias a futbolista que ganó 9 títulos con el club

Alajuelense le dio las gracias a una de sus jugadoras más emblemáticas.
Este miércoles, la institución oficializó la salida de la futbolista Mariela Campos, quien fue parte de la laureada historia del cuadro femenino, pues consiguió 9 títulos nacionales con las leonas.
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La despedida de Alajuelense
Así informó la Liga la salida de la jugadora:
“La histórica volante fue parte fundamental de una etapa emergente y brillante de Liga Deportiva Alajuelense FF.
“La #8 manuda fue protagonista en la conquista de nueve títulos nacionales, tres Copas UNCAF y dos Supercopas.
“De parte de toda la institución, le agradecemos su compromiso, profesionalismo y por cada uno de los momentos defendiendo nuestros colores. ¡Muchos éxitos en los futuros proyectos!“, mencionó el club en sus redes sociales.