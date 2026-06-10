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Canadá no tuvo piedad con la Selección femenina y le recetó una goleada en partido amistoso

La Selección Femenina cayó 0-6 en un juego amistoso que se disputó este martes, en el estadio de Piedades de Santa Ana

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Selección femenina de Costa Rica se llevó una goleada ante Canadá, este martes por la noche, en un juego amistoso que se disputó en el estadio de Piedades de Santa Ana.

El equipo que dirige Lindsay Camila se fue en blanco ante las norteamericanas, que comenzaron con la fiesta de goles desde los primeros minutos del encuentro.

Estos fogueos les permiten a las nacionales prepararse para la eliminatoria hacia la Copa del Mundo de Brasil 2027.

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Selección Femenina
La Selección Femenina cayó 0-6 ante Canadá en un partido amistoso. Foto: prensa FCRF. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

La goleada

Las canadienses abrieron el marcador al minuto 6 por intermedio de Evelyne Viens, mientras que Janine Sonis amplió la ventaja con un triplete en los minutos 40, 53 y 77, dejando el encuentro prácticamente sentenciado antes de la recta final.

En el cierre, las canadienses encontraron los espacios para dos anotaciones más: una de Jordyn Huitema al 83 y Marie-Yasmine Alidou al 92.

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La Selección Femenina cayó 0-6 ante Canadá en un partido amistoso. Foto: prensa FCRF. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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