Alajuelense llora el fallecimiento de uno de sus más emblemáticos jugadores

Alajuelense lamenta el fallecimiento de uno de sus más emblemáticos jugadores: este martes, a los 84 años, murió el exdelantero Guillermo “Tierra” Acuña.

En las redes sociales del club, se informó del deceso del exfutbolista.

“La Asociación Liga Deportiva Alajuelense: futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Guillermo “Tierra” Acuña, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y miembro de la delegación de la gira mundial de 1960″, citó el club.

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Este martes falleció el exdelantero Guillermo "Tierra" Acuña. Foto: tomada de Facebook Jugadores Históricos de la LDA. (Foto: tomada de Facebook Jugadores Históricos de la LDA./Foto: tomada de Facebook Jugadores Históricos de la LDA.)

Histórico

De acuerdo con el periodista Rodrigo Calvo, en “El Buzón de Rodrigo”, a Acuña se le puso el sobrenombre de “Tierra” porque en su niñez, luego de que se bañaba y se vestía, se ensuciaba mucho cuando iba a jugar al barrio, por lo que sus familiares y vecinos lo llamaron “Tierroso” y “Tierra” hasta la fecha.

La página de Facebook llamada “Jugadores históricos de la LDA” destacó el gol que Acuña le marcó al arquero Lev Yashin.

“El 20 de mayo de 1962, Tierra Acuña se hizo inmortal al anotarle al único portero que ha recibido un Balón de Oro en la historia, el soviético Lev Yashin, en un fogueo ante la URSS”, destacó el sitio.