Alajuelense no abandonó a jugador lesionado a pesar que ya firmó con otro equipo

José Miguel Cubero en el gimnasio del CAR. Fotografía: Prensa Alajuelense/ Archivo

En diciembre del 2022 el contrato de José Miguel Cubero con Alajuelense venció y por común acuerdo no se renovó, por lo que desde entonces dejó de ser jugador rojinegro.

El final del vínculo se dio en un momento que el futbolista arrastraba una lesión de rodilla que se prolongaría, al menos, por un par de meses, situación que lucía complicada para el volante de 35 años.

Contractualmente hablando, los manudos no tenían ninguna obligación con el sarchiceño dado que no fue que le cortaron el rabo o decidieron terminar antes de tiempo, lo que los hubiera obligado a mantener al jugador hasta que termine su recuperación, como ha pasado en otros casos.

Sabiendo que no seguiría con la Liga, el mundialista de Brasil 2014 se movió a conseguir brete y ya se vinculó a otro equipo nacional que hará el anuncio de su llegada hasta que termine su rehabilitación.

A pesar de todo eso, los rojinegros se encargaron de la recuperación de Cubero, tanto en la parte médica como física y como si se mantuviera con el club, sigue yendo al Centro de Alto Rendimiento para terminar su recuperación, detalle por el que afirma se siente sumamente agradecido.

“Ya teníamos algunos meses que se había decidido que no iba a continuar con el club, había una lesión ahí, que lo teníamos que hacer era operar, no era algo muy complicado y lo decidimos hacer y ahí es cuando la Liga me informó que me iba a apoyar al máximo con la rehabilitación, por lo que estoy muy agradecido con ellos.

“Estoy con la readaptación de la rodilla, darle cargas de mayor impacto, estoy a unas dos o tres semanas de salir de todo este proceso y ya estar digamos a un 100% para poder empezar con los entrenamientos con el equipo”, comentó.

Cubero afirma estar especialmente agradecido con el presidente erizo Joseph Jospeh, quien le dijo que dispusiera de las instalaciones en el CAR por el tiempo que fuera necesario.

“Ellos me han dado todas las facilidades de recuperación, no solo ahora, sino recuerdo cuando tuve la lesión de la espalda, que fueron más de cuatro meses, estuvieron siempre muy atentos. No puedo decir nada malo del equipo.

“Don Joseph se ha comportado de una manera impresionante, extraordinaria y el resto de la junta, compañeros, todos los que trabajan en la Liga. No me pusieron fecha de salida ni nada por el estilo, el tiempo que ocupe, pero igual uno respeta que ya no es parte de la institución en la parte deportiva ni en la contractual, la verdad que sí me han dado todo”, destacó.

José Miguel Cubero tiene a disposición las instalaciones del CAR de Alajuelense mientras se recupera de su lesión. (Jose Cordero)

Actualmente, Cubero es gerente y dueño de la Asociación Deportiva Sarchí en la Liga de Ascenso, y esta experiencia con la lesión afirma la utilizará para jalar para su saco,

“Esto sencillamente es hacer las cosas bien, pensar en la parte humana del futbolista, que muchas veces no se considera. Ahora yo quiero aprender de todo eso, como dueño de un equipo también y tratar de darle a los jugadores esas condiciones.

“¿Qué habrá diferencias en algún momento porque es parte de esto? Claro, pero tratar de que esas diferencias no afecten la parte humana de la que estoy hablando”, agregó.

Cubero ya es un veterano en esto del fútbol, ha visto muchas cosas, conocido muchos dirigentes, escuchado muchas historias y sabe que este tipo de detalles de un club hacia un jugador con el que ya no tienen obligación no es algo común, uno de las cosas que resalta.

“Desde que conocí a don Joseph y sé cómo es, no quedo tan asustado de que actúen de esta forma, la verdad no, pero uno ha visto casos de casos en otros clubes y le da a uno un poco de temor que pueda pasar, creo que por esta tranquilidad es que las cosas han salido muy bien, todo ha sido perfecto”, dijo.

Sin que aún sea oficial de parte del club, José tiene un acuerdo firmado con Puntarenas FC con quien se integrará una vez que esté del todo recuperado, una oportunidad a la que le tiene muchas ganas.

El estadio Lito Pérez será la próxima casa de José Miguel Cubero. (Rafael Pacheco Granados)

El contención y defensor afirma que todavía se siente con fuerzas y ánimo para seguir jugando, por lo que tiene muchas ganas de demostrar lo que aún puede dar.

“Yo espero en Dios que vengan muchas bendiciones, soñar en grande, pensar en campeonatos. Me parece que todavía tengo que dar, creo que eso lo irá marcando el tiempo, pero el último partido que jugué contra Olimpia me sentí bien y por eso sigo trabajando por esa línea”, agregó.

En algunas semanas, Alajuelense será un rival para Cubero al que cuando enfrente se matará por ganarle, pero fuera de la cancha seguirá siendo un amigo que le tendió una mano cuando lo necesitaba con acciones que marcan diferencia.