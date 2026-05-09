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Alajuelense pierde a jugadora clave de cara a las semifinales del torneo femenino

Alajuelense se medirá a Dimas Escazú, en el final four del torneo de Clausura, el lunes a las 8 p.m.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense se quedará sin una de sus jugadoras claves, para las semifinales del torneo de Clausura 2026.

Las leonas siguen en la lucha por llegar a su décimo título al hilo y este sábado, se confirmó que una de sus futbolistas se perderá el encuentro ante Dimas Escazú, programado para el lunes 11 de mayo, a las 8 p.m.

La semifinal del torneo femenino se definirá a un partido único. El encuentro será en el estadio Nicolás Macís.

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Liga Deportiva Alajuelense jugó a media máquina el partido de vuelta de la semifinal femenina contra Saprissa FF.
Alexandra Pinell (20) se perderá las semifinales del torneo femenino, debido a una fractura en la mano derecha. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Alajuelense vs. Saprissa FF en vivo)

La información de Alajuelense

“La futbolista Alexandra Pinell fue intervenida quirúrgicamente con éxito en el Hospital Metropolitano debido a una fractura desplazada del cuarto metacarpiano de su mano derecha (hueso largo situado en el dorso de la mano que conecta la muñeca con el dedo anular).

“El tiempo de reincorporación será evaluado conforme avance su proceso de recuperación”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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