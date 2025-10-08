¿Alajuelense podría volver a reprogramar el partido contra Cartaginés? Esto dicen en Unafut

Alajuelense no podría volver a solicitar la reprogramación del juego contra Cartaginés, correspondiente a la fecha 5 del torneo de Apertura. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Alajuelense podría volver a reprogramar el partido contra Cartaginés, correspondiente a la jornada 5 del torneo de Apertura?

Este martes, Unafut aprobó una solicitud de los liguistas, para trasladar el encuentro contra los brumosos, que estaba pactado para este sábado 11 de octubre, esto por tener a cinco jugadores en la Selección Mayor y al joven Isaac Badilla, en la Selección Sub-17.

La Unafut aprobó el cambio y el duelo será el domingo 9 de noviembre. Cuatro días después, el 13 de noviembre, la Selección de Costa Rica volverá a jugar la eliminatoria mundialista, esta vez con Haití, y cierra la fase eliminatoria contra Honduras, el 18 de noviembre, en el estadio Nacional.

Para estos últimos dos juegos, Alajuelense ya no tiene chance de solicitar una reprogramación del encuentro, porque la fecha FIFA, como tal, se inicia el 10 de noviembre.

“La fecha FIFA como tal arranca el 10 de noviembre, por esta razón no habría problema con la realización del juego”, informó la Unafut este miércoles, ante una consulta de La Teja.

Además, hay que tomar en cuenta que la jornada 17 arranca el miércoles 19 de noviembre y la jornada 18, que cierra la fase regular del torneo, está programada para el 23 de noviembre.

