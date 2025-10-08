Esto nos dijo Alajuelense sobre las supuestas agresiones del jugador Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez (izquierda) fue denunciado por supuestas agresiones físicas y psicológicas. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense prefirió no emitir una opinión sobre las denuncias por supuesta agresión contra el jugador Silvio Rodríguez a su ahora expareja.

Este martes, la ahora expareja del futbolista denunció en sus redes sociales las supuestas agresiones físicas y psicológicas del futbolista cuya ficha pertenece a Alajuelense, pero que en este momento juega a préstamo en Pérez Zeledón.

Un allegado de la denunciante conversó con este medio y confirmó las supuestas denuncias.

“El jugador y su ahora expareja fueron novios durante un año. Esta persona tiene problemas de ira, aparentemente acostumbraba a agarrar a golpes las cosas de la casa y a su expareja la empujaba y la golpeaba.

“En un par de ocasiones la agredió físicamente y, además, había agresiones de carácter sicológico. El jugador maltrataba verbalmente a su novia y la humillaba. Siempre la hacía sentirse culpable de algunas situaciones”, fue lo que dijo el allegado.

Una mujer recurrió a sus redes sociales para denunciar las supuestas agresiones que recibió de Silvio Rodríguez. Foto ilustrativa. (Shutterstock)

Alajuelense dijo esto sobre las denuncias de supuesta agresión de uno de sus jugadores

Este miércoles, La Teja solicitó una posición de Alajuelense sobre lo que ocurre con el futbolista.

Rodríguez tiene contrato con los leones hasta mediados del 2026 y fue cedido a préstamo a Pérez, por seis meses.

“Son señalamientos muy serios y no creemos que el foro público sean el medio por el cual se deban discutir”, fue lo que nos respondieron a través de su departamento de prensa.