Alajuelense recibe una noticia importante sobre una de sus figuras en la Selección Nacional

En el último juego de Costa Rica, además de la ya conocida lesión de Alexis Gamboa, las alarmas se encendieron en Alajuelense por le volante Roan Wilson.

El mediocampista salió del duelo ante los ecuatorianos por molestias físicas a los 57 minutos, por lo que muchos pensaban que podría ser algo más grave.

Roan Wilson pudo entrenar con normalidad pese a salir con molestias ante Ecuador. (William Cordero/William Cordero)

Este domingo, en el entrenamiento de la Sele, La Teja se encontraba en el lugar de los hechos y se pudo observar a Roan Wilson entrenar con total normalidad, por lo que el mediocampista de la Liga no tendría mayor inconveniente de cara al juego contra Argentina y, por ello, para el cierre del campeonato nacional, así como para la final de la Copa Centroamericana contra Cartaginés a inicios de diciembre.

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Wilson fue muy cuestionado al llegar a Alajuela, pero con el paso del tiempo, se ha consolidado como pieza clave del esquema titular de los leones, y, a su vez, le valió para estar en la Tricolor.