Argenis Fernández habló desde la cárcel y respondió si se arrepiente de sus actos

El exfutbolista costarricense Argenis Fernández habló sobre cómo han sido sus primeros meses en la cárcel y el proceso personal que asegura estar viviendo desde hace varios años.

El exdelantero Fernández atendió a La Teja en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas en Pococí, Limón y reconoció que está arrepentido. En este momento cumple una condena de cuatro años por sostener relaciones con una persona menor de edad, en 2019.

Argenis es recordado por defender las camisas de clubes como Alajuelense, Santos de Guápiles y el Municipal Liberia. Fuera del país, jugó para el New England Revolution de la MLS y para el Cobán Imperial de Guatemala.

Argenis Fernández, exjugador de Alajuelense conversó con La Teja y contó cómo vive en prisión, en donde cumple una condena de cuatro años. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

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“Mi cuerpo está sufriendo”

- ¿Está consciente de que cometió un error?

Sí, por supuesto, es parte del propósito que Dios tiene. He vivido una restauración desde hace ocho años.

Mi falta fue hace ocho años, no es algo reciente, pero he venido recibiendo una transformación por parte de Dios y me siento restaurado en muchas áreas de mi vida.

- ¿Cómo se siente?

Mi cuerpo está sufriendo, pero mi espíritu cada día se regocija, se siente feliz. Obviamente, soy un ser humano, pero trato todos los días de estar en el espíritu, no en mi cuerpo.

Eso me ha ayudado a soportar, porque estar adentro de este lugar es difícil, todos los días hay que luchar a nivel espiritual, porque hay muchos temas demoníacos acá dentro.

Hay mucho cansancio físico y sufro porque soy un ser humano y tengo familia, tengo hijos y después de ocho años de una restauración que Dios ha hecho, venir a pasar por un proceso de estos no es fácil.

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- ¿Tiene un espacio para el arrepentimiento?

Sí, por supuesto. Estoy sumamente arrepentido. Han sido muchos años de trabajo espiritual con Dios para perdonarme, para transformarme como persona y, principalmente, para ponerme en el lugar de la parte ofendida.

Sé que recibí el perdón de Dios y espero también recibir el perdón de algunas otras personas a las que les falté. Entiendo perfectamente mi situación y lo que sucedió.

Y han pasado muchos años en los que he podido cambiar, revertir muchas situaciones de mi vida y madurar en muchas áreas para no volver a caer en una situación igual. Quiero revertir mi situación y seguir siendo una buena persona porque el lugar en el que estoy no define lo que soy.

Soy una buena persona y un buen ser humano, con amor hacia los demás, con amor propio y con deseos de transmitir a los demás, dentro de ese pabellón, que podemos ser buenas personas, independientemente del lugar donde estemos.