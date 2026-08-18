Exjugador de Alajuelense deberá cumplir 4 años de cárcel por relaciones sexuales con una persona menor de edad

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Argenis Fernández, deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión, luego de que el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó el recurso presentado por su defensa y confirmó la condena.

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Fernández fue condenado por dos delitos de relaciones sexuales con una persona menor de edad en perjuicio de una joven que tenía 15 años. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en marzo y diciembre de 2019.

Por cada uno de los delitos, recibió una pena de dos años de prisión, para un total de cuatro años, mediante concurso material.

En el juicio, además, el exfutbolista fue absuelto de un delito de abuso sexual contra una persona menor de edad.

Defensa cuestionó el proceso

La defensa de Fernández presentó un recurso de apelación con varios argumentos para intentar revertir la condena.

Uno de ellos cuestionaba la imparcialidad de uno de los jueces que participó en el juicio, debido a una relación sentimental que habría tenido en el pasado con una persona vinculada familiarmente con la expareja del acusado.

Sin embargo, los jueces de apelación consideraron que ese argumento se sustentaba en apreciaciones “especulativas y subjetivas” y determinaron que no existía una causa legal que comprometiera la imparcialidad del juez.

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La defensa también intentó incorporar fotografías, un acta notarial y facturas relacionadas con un supuesto gimnasio que funcionaba en la vivienda de Fernández en 2019.

Con esa prueba pretendía cuestionar la posibilidad de que un vehículo pudiera ingresar a la cochera de la casa, tal como había relatado la víctima.

El Tribunal de Apelación rechazó esa prueba al considerar que no cumplía con las formalidades y requisitos establecidos por la legislación procesal penal.

Tribunal dio credibilidad a la víctima

Los jueces también analizaron los cuestionamientos sobre la prueba utilizada para dictar la condena.

Según la resolución, el testimonio de la joven fue considerado claro, coherente, detallado y constante a través del tiempo.

El Tribunal señaló además que no encontró elementos que permitieran establecer que la víctima tuviera un móvil económico o de venganza para realizar las acusaciones.

También consideró válido el testimonio brindado por la madre de la menor y descartó la versión planteada por la defensa.

Con la resolución de octubre de 2025, el Tribunal de Apelaciones declaró sin lugar el recurso, confirmó la condena de cuatro años y rechazó las solicitudes de nulidad y las de celebrar un nuevo juicio.

La sentencia quedó así ratificada en esta instancia judicial. El jugador se presentó ante las autoridades la semana pasada.

Argenis jugó para equipos como Santos de Guápiles, Liga Deportiva Alajuelense, Municipal Liberia y Cariari Pococí, además del Cobán Imperial de Guatemala.

También tuvo un paso por el New England Revolution de la MLS y fue integrante de la Selección Sub-20 de Costa Rica que participó en el Mundial de Canadá 2007. Además, trabajó en Santos de Guápiles como coordinador de ligas menores y asistente técnico.