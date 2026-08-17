15 cruzrojistas buscan a un hombre de 55 años arrastrado por la corriente del río Toro Amarillo

La Cruz Roja mantiene por segundo día las labores de búsqueda de un hombre de 55 años, quien fue reportado como desaparecido luego de sufrir un accidente acuático en el río Toro Amarillo.

Según Ronald Brenes, subcoordinador operativo regional de la Cruz Roja, este lunes participaron 15 socorristas en el operativo.

La búsqueda del hombre en el río Toro Amarillo seguirá este martes. Foto: Cruz Roja (Cortes/Cortesía)

Los rescatistas han recorrido tanto el margen derecho como el izquierdo del río, además de revisar las zonas cercanas a las orillas en busca de alguna señal que permita localizar al hombre.

La operación se ha complicado por las características del cauce, ya que más adelante el río Toro Amarillo se une con el río Chirripó, por lo que los cuerpos de emergencia han ampliado el área de búsqueda.

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Para reforzar el operativo, se incorporó equipo especializado, con lanchas con las que los cruzrojistas continúan recorriendo diferentes sectores del río.

La Cruz Roja informó que las labores continuarán este martes desde las primeras horas de la mañana, con el objetivo de localizar al adulto mayor.

El hombre fue reportado como desaparecido luego del accidente ocurrido el 15 de agosto.