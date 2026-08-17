Abogado Cristian Arguedas sale de prisión preventiva: deberá pagar fianza de ¢250 millones

El abogado Cristian Arguedas dejará la prisión preventiva que estaba cumpliendo mientras es investigado por un presunto soborno a una jueza vinculada con el Caso Riverside, luego de que un tribunal de apelación modificara las medidas cautelares en su contra.

El Tribunal Penal en Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José analizó la medida dictada el pasado 31 de julio y concluyó que debía ser modificada. En su resolución señaló que mantener al penalista en prisión preventiva, bajo las condiciones valoradas en el caso, afectaba el principio de proporcionalidad.

Para mantenerse en libertad Crstian Arguedas deberá dar una fianza de 250 millones (Tomada del Facebook de Cristian Arguedas)

La decisión no significa que la investigación haya terminado. Arguedas continuará sometido a medidas cautelares y deberá cumplir varias restricciones durante los próximos meses.

Una de las principales condiciones es que tendrá que presentarse una vez por semana ante el despacho judicial que lleva la causa. Además, deberá entregar su pasaporte y tendrá prohibido salir del territorio nacional.

El tribunal también estableció restricciones para evitar cualquier contacto con las personas relacionadas con el caso.

Arguedas no podrá acercarse ni comunicarse con la denunciante; tampoco podrá perturbarla de ninguna manera y tendrá prohibido establecer contacto con los testigos de la investigación.

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La resolución incluye además una restricción territorial: el abogado no podrá ingresar a León XIII, lugar donde vive la jueza que lo denunció.

La salida de la prisión preventiva está condicionada al cumplimiento de una garantía económica considerable.

El tribunal fijó una caución real de ¢250 millones que deberá quedar a favor del Poder Judicial.

La suma puede garantizarse mediante dinero en efectivo, valores o una hipoteca de primer grado, pero cualquiera de estas opciones deberá cumplir con los requisitos legales, contar con la documentación correspondiente y ser aprobada por la autoridad judicial.

El fallo es claro sobre lo que ocurrirá si esta condición no se cumple: Arguedas permanecerá en prisión preventiva durante el plazo establecido.

Las nuevas medidas se mantendrán por tres meses.

El caso está relacionado con Kishna Aneika López Tyndall, alias “Kiky”, hija de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quien fue extraditado a Estados Unidos. Ella figura entre las personas sometidas a una audiencia de medidas cautelares dentro del Caso Riverside.

Según la investigación, la jueza Alejandra Rojas, quien participaba en esa audiencia, denunció que habría recibido un ofrecimiento indebido por parte del abogado para que no se dictara prisión preventiva contra la hija de “Pecho de Rata”.

El Ministerio Público confirmó que investiga a Arguedas por un posible delito de procuración de impunidad.