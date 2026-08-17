Joselyn Chacón podría pasar un mal rato: orden de captura sigue vigente pese a la explicación de su abogado

La orden de captura contra la exministra de Salud, Joselyn Chacón, continúa vigente luego de que este lunes no se presentó al juicio oral y público que debía enfrentar por una querella relacionada con supuestos delitos contra el honor.

El Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó que el Tribunal Penal de San José decretó la rebeldía y la orden de captura contra Chacón.

La decisión se tomó debido a que la exjerarca debía presentarse este lunes 17 de agosto de 2026, junto con su defensor privado al debate relacionado con la querella presentada por el exdiputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Lo anterior tiene fundamento en que este lunes 17 de agosto de 2026, debía presentarse con su defensor privado a un juicio oral y público, que corresponde a una querella por delitos contra el honor que tiene como querellante/ofendido a un exdiputado de la República apellido Nicolás. A esta hora no consta que se haya presentado ante el Tribunal una justificación de la ausencia al debate”, informó la oficina de prensa de la Corte.

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Aunque abogado de Joselyn Chacón explicó por qué no se presentó al juicio, el Poder Judicial confirmó que la orden de captura continúa vigente. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Chacón explicó por qué no asistió

La exministra se manifestó públicamente sobre su ausencia y explicó las razones por las que no acudió al juicio.

Sin embargo, esa explicación no ha dejado sin efecto la orden de captura, ya que el Poder Judicial confirmó que la medida permanece vigente.

El proceso corresponde a una querella por supuestas injurias y calumnias que habría cometido Chacón contra Nicolás cuando este era diputado de la República.

La decisión del Tribunal implica que Chacón fue declarada en rebeldía por no presentarse a la diligencia judicial para la que estaba convocada.

Hasta el momento, el Poder Judicial señala que no consta ante el Tribunal una justificación formal de su ausencia que haya permitido dejar sin efecto la medida.

Sin embargo, Chacón indicó en sus redes sociales que tiene la conciencia limpia en medio del juicio que tiene que enfrentar.

José Miguel Villalobos, quien es actual diputado del Partido Pueblo Soberano y abogado de Chacón, explicó que la exministra estaba incapacitada.

El caso continúa en manos del Tribunal Penal de San José.