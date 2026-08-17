Joselyn Chacón se pronuncia luego de que tribunal girara una orden de captura contra

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, se pronunció después de que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José girara una orden de captura contra por no presentarse a la audiencia que estaba programada este lunes 17 de agosto por presuntas injurias y calumnias que habría cometido contra el exdiputado liberacionista, Francisco Nicolás.

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El caso contra la exministra corresponde a unas declaraciones que dio a un medio de prensa en 2023, según Teletica.com. Según ella, el exlegislador habría buscado que el Ministerio de Salud comprara el terreno de un amigo suyo para construir las instalaciones de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) de Esparza.

Sin embargo, el exdiputado negó estos hechos y la acusó de presuntas injurias y calumnias.

En su ausencia en el juicio, la exministra reiteró lo que Nicolás habría hecho, tratando de defenderse.

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, se pronunció tras ausentarse del juicio en su contra este lunes. Trató de defenderse contra de la acusación del exdiputado Francisco Nicolás. (Rafael Pacheco Granados)

“Todo se presentó desde hace aproximadamente cuatro años, cuando la entonces ministra de Salud, la Dra. Chacón, visitó el CEN-CINAI de Esparza. En ese momento, las condiciones eran insalubres: había muchas hormigas e insectos encima de los niños. Se le pidió apoyo a la Dra. Chacón para priorizar la construcción de mejores instalaciones.

Durante la visita, el señor Francisco Nicolás, quien se encontraba al lado del entonces dueño del inmueble en malas condiciones, le solicitó a la señora Chacón que considerara que su amigo estaba vendiendo ese lugar”, dice la nota aprobada y publicada en la página de Facebook de Chacón.

También se mencionó que ella, junto con el alcalde, la directora del CEN-CINAI y otras personas, decidió no comprar el sitio.

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“Fue un acierto, nunca un error”

Chacón indicó que tiene la conciencia limpia en medio del juicio que tiene que enfrentar.

En una publicación en redes sociales, Chacón indicó que tiene la conciencia limpia en medio del juicio que tiene que enfrentar.

“En un intento de arreglo, Francisco Nicolás indicó que, o se disculpaba públicamente, o pagaba 10 millones de colones.

¿Disculparme por ayudar a cientos de bebés y familias? ¿O por no favorecer a amigos de políticos?

Yo quizá no tenga inmunidad, como muchos, para hoy librarme de asumir responsabilidades o defender mi inocencia.

Lo que sí tengo es la conciencia limpia. El perdón se lo pido solo a Dios por mis errores, y este fue un acierto, nunca un error“, dijo.

Debido a que no se presentó en el juicio este lunes, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José ordenó su captura. (Rafael Pacheco Granados)

Su abogado, José Miguel Villalobos, quien es actual diputado del Partido Pueblo Soberano, explicó que la exjerarca estaba incapacitada.

De hecho, en la nota publicada en la cuenta de Chacón, se señaló que tuvo un quebranto de salud, sin específicar de que se trataba.

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