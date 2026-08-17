Papás denunciaron desaparición de hijo de 12 años 4 días antes de que fuera asesinado

El niño de 12 años que fue brutalmente asesinado por sicarios la noche del pasado viernes en Orotina, Alajuela, había sido reportado como desaparecido por sus padres cuatro días antes del ataque.

Así lo dio a conocer Vladimir Muñoz, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien también reveló que el ataque habría sido cometido por sujetos que viajaban en dos motocicletas.

“Es importante indicar que los padres de este menor habían puesto la denuncia por desaparición desde el pasado 10 de agosto, fecha en la que ya el OIJ estaba investigando la ubicación del menor, lamentablemente es ubicado como parte de este evento”, señaló Múñoz.

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El crimen ocurrió en la comunidad de Mastate de Orotina. Foto Redes Sociales. (Redes/El crimen ocurrió en la comunidad de Mastate de Orotina. Foto Redes Sociales.)

El atroz crimen ocurrió la noche del pasado viernes 14 de agosto en Mastate de Orotina, cuando el jovencito viajaba en una motocicleta, según lo indicado en un reporte policial de la Fuerza Pública.

“Aparentemente, el menor viajaba en una motocicleta y fue abordado por dos motocicletas con varios sujetos, quienes dispararon contra la integridad física de este menor”, explicó Muñoz.

El jovencito, que perdió el control de la motocicleta, murió en la entrada de una casa; su cuerpo quedó tendido.

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“Hemos tratado de establecer las dinámicas, la procedencia, todas las circunstancias alrededor del evento, para conocer un poco más las razones y si la persona víctima de este caso era el objetivo o si bien pudo haber ido acompañado de otra persona que tal vez logró evadir el ataque”.

Niño asesinado en Orotina fue reportado como desaparecido desde el 10 de agosto. Foto OIJ. (OIJ/Niño asesinado en Orotina fue reportado como desaparecido desde el 10 de agosto. Foto OIJ.)

En cuanto al móvil del crimen, Muñoz también se refirió al rumor que circulaba de que el ataque fue cometido por unos prestamistas gota a gota que querían vengarse de familiares del menor.

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“Dentro de las varias líneas de investigación que llevamos hemos tenido acceso a esto, sin embargo, ha sido descartada, pues pensamos en otros tipos de hechos, manejamos varias posibilidades”.

El joven asesinado era vecino del sector de Garabito de Puntarenas, pero se trasladaba a Orotina debido a que tenía familiares en esa misma zona.