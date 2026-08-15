Niño de 12 años muere asesinado de varios balazos en Orotina

El dolor y la conmoción se apoderaron de los vecinos de una comunidad de Orotina, Alajuela, la noche de este viernes, al descubrir que un niño de apenas 12 años había sido asesinado de múltiples balazos.

De acuerdo con información brindada por la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 9:35 p.m. en la comunidad de Mastate de Orotina, específicamente 500 metros al este de la plaza de deportes de la localidad.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon una ambulancia y personal paramédico al lugar de los hechos.

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Al llegar al sitio indicado, los cruzrojistas se encontraron con una escena desgarradora.

“Se atiende a un menor de 12 años con heridas por arma de fuego en tórax y cabeza. El mismo es abordado sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

Por tratarse de un menor de edad, las autoridades no revelaron mayores detalles sobre este, solo trascendió que, en apariencia, era vecino de esa misma zona.

El crimen ocurrió en la comunidad de Mastate de Orotina. Foto Redes Sociales. (Redes/El crimen ocurrió en la comunidad de Mastate de Orotina. Foto Redes Sociales.)

Versiones poco claras

Las autoridades judiciales aún no han brindado una versión oficial sobre lo sucedido, sin embargo, circulan varias versiones extraoficiales sobre cómo se habrían dado los hechos.

Una de ellas señala que el menor, supuestamente, habría sido víctima colateral de un tiroteo que fue cometido por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

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Sin embargo, hay otra versión que indica que, en apariencia, el jovencito viajaba en una motocicleta y en un momento dado habría sido alcanzado por unos sujetos, también en moto, quienes le habrían disparado en varias ocasiones.

Tras recibir los disparos, el joven habría perdido el control de su moto y se terminó estrellando contra la entrada de una casa. En fotos que circulan en redes se observa el cuerpo del muchacho cubierto con una sabana blanca y a su lado una moto accidentada.

También trascendió que tras la balacera la Fuerza Pública realizó un operativo y en el sector de Salinas, sobre ruta 27, interceptaron a cuatro hombres que viajaban en dos motocicletas, para determinar si tenían alguna relación con lo sucedido.