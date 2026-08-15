Caso de Sarita: falleció su papá, quien era sospechoso de tratar de matarla

Un hombre de apellido Hernández, de 63 años, padre de la pequeña Sarita, falleció el jueves en el hospital donde fue trasladado, luego de que sufriera un quebranto de salud mientras permanecía privado de libertad en el Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez Echeverría, en San Rafael de Alajuela.

El Ministerio de Justicia y Paz informó que la Policía Penitenciaria atendió un reporte durante la tarde del jueves 13 de agosto, luego de que Hernández sufriera una aparente emergencia médica mientras se encontraba en uno de los módulos del centro penitenciario.

El caso de Sarita conmocionó al país. (Rafael Pacheco Granados)

Los oficiales coordinaron su traslado urgente al Hospital San Rafael de Alajuela. Sin embargo, a las 7:11 p. m., el centro médico informó que el hombre había fallecido.

Las autoridades mantienen la coordinación para realizar los trámites correspondientes tras su muerte.

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Caso de Sarita

Hernández permanecía detenido mientras enfrentaba una investigación relacionada con los hechos ocurridos en Naranjo, en perjuicio de su hija de 6 años y de la madre de la menor.

La Unidad de Género de la Fiscalía de Grecia había confirmado a La Teja que el hombre era investigado como sospechoso de los presuntos delitos de tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad de una mujer, maltrato, amenazas y daño patrimonial.

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El caso tomó notoriedad luego de que en redes sociales circulara un video, publicado por la página de Instagram “Justicia para Sarita”, en el que se observaban las presuntas agresiones contra la niña.

Tras los hechos, Sarita fue atendida por personal del PANI.

La muerte del sospechoso ocurrió mientras el caso se encontraba bajo investigación y sin que existiera una condena en su contra.