Sucesos

Identifican víctima de la tragedia: un joven de 15 años murió tras un choque de motos en Miramar

Joven de 15 años pierde la vida tras invadir el carril contrario en La Roca de Miramar

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Por Silvia Coto

Un joven de 15 años fue la víctima mortal de la colisión entre dos motocicletas ocurrida la tarde de este jueves en La Roca de Miramar, Puntarenas.

El accidente fue reportado a las 5:34 p. m. del jueves, pero el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló la identidad este viernes.

La información preliminar detalló que el menor viajaba en una motocicleta cuando, por razones que todavía se investigan, perdió el control e invadió el carril contrario, donde terminó chocando contra otra motocicleta.

El joven falleció en el accidente en Puntarenas (Silvia Coto)

El conductor del segundo vehículo, un hombre de apellido Herrera, de 35 años, resultó con varias heridas producto del fuerte impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y trasladaron a Herrera al Hospital Monseñor Sanabria para recibir atención médica.

El muchacho falleció en el sitio.

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El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

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Organismo de Investigación JudicialHospital Monseñor SanabriaLa Roca de Miramarmuerte de menor de 15 años
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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