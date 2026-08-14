Sospechoso contactó por redes a niña de 9 años y la obligó a empacar y repartir droga

Un hombre de apellido Gómez deberá cumplir seis meses de prisión preventiva, luego de ser sospechoso de cometer los delitos de trata de personas para trabajo o servicios forzados, corrupción y actos sexuales remunerados, en perjuicio de una persona menor de edad.

La medida cautelar fue ordenada este viernes por el Juzgado Penal de Hatillo, a solicitud de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Gómez fue detenido el jueves, durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la vivienda del hombre Los Guido de Desamparados.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron evidencia que será analizada como parte de la investigación.

Según la información judicial, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2025, cuando la víctima tenía entre 9 y 12 años.

La Fiscalía sospecha que Gómez habría contactado a la menor mediante redes sociales y posteriormente la habría sometido a explotación laboral. Al parecer, le exigía empacar droga y distribuirla durante horas de la madrugada en diferentes barrios de Alajuelita.

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Además, se presume que el sospechoso habría aprovechado para exigirle a la niña fotografías y videos de contenido sexual, ofreciéndole presuntamente ₡10.000 por cada imagen que le enviara.

La investigación también busca determinar las circunstancias en las que, aparentemente, Gómez habría enviado material de naturaleza sexual a la menor.