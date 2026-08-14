Exjugador de Alajuelense se entrega para cumplir condena por caso relacionado con una menor

El exjugador de Alajuelense y Santos Argenis Fernández se presentó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para entregarse por una sentencia de prisión por hechos vinculados con una menor de edad.

La información fue dada a conocer en la página Expediente del periodista Álvaro Sánchez.

El exjugador se entregó a las autoridades. Creada con IA Gemini (Corteí/Cortesía)

La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le confirmó que Fernández se presentó en la Fiscalía de Pococí, luego de que se activara una orden de captura en su contra. La Teja consultó al OIJ e indicaron que se debía preguntar a la Fiscalía por lo que estamos a la espera de una respuesta.

El caso se tramitó bajo el expediente 20-000268-0485-PE.

La defensa del exfutbolista, encabezada por la abogada Karol Delgado Rivera, presentó un recurso de casación contra la sentencia. Sin embargo, la Sala de Casación declaró inadmisible el recurso, por lo que el fallo quedó en firme.

Argenis Fernándezse entregó a las autoridades. Archivo. (Archivo. /Archivo.)

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Las autoridades giraron una orden de captura por lo que el exjugador se entregó voluntariamente para cumplir con la condena. Las autoridades no han dado mayores detalles de la pena que deberá cumplir.