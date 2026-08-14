Un joven de 18 años caminaba hacia su casa cuando dos hombres armados lo emboscaron

Un joven de apenas 18 años de apellido Lobo es la víctima del homicidio ocurrido la noche del jueves en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles este viernes.

Un joven de 18 años fue la víctima del homicidio en Peñas Blancas.

El homicidio ocurrió aproximadamente a las 8 p. m., cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en Liberia, fueron alertados sobre el crimen.

Según información preliminar, Lobo se dirigía hacia su vivienda cuando al encontrarse en una zona boscosa, habría sido interceptado por dos hombres armados que salieron de la montaña.

Los sospechosos le dispararon en varias ocasiones y posteriormente huyeron del sitio.

LEA MÁS: Ministro de Justicia acudió al OIJ para denunciar presunta amenaza de muerte contra él y su familia

Cuando los agentes judiciales llegaron, encontraron al joven ya fallecido. El informe preliminar señala que presentaba tres impactos de bala en la espalda, tres en la nuca y dos en el lado izquierdo de la cabeza.

Los investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo y ahora trabajan para determinar qué motivó el homicidio y así identificar y detener a los dos sospechosos.