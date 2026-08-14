Sucesos

Ministro de Justicia acudió al OIJ para denunciar presunta amenaza de muerte contra él y su familia

La denuncia fue presentada ante el Organismo de Investigación Judicial.

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Por Alejandra Morales

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, acudió a las oficinas centrales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de presentar una denuncia por una presunta amenaza de muerte en su contra y en contra de integrantes de su familia.

Así lo informó la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz este viernes 14 de agosto.

“Los hechos estarían relacionados con un reciente pronunciamiento del Instituto Nacional de Criminología (INC), dependencia del Ministerio de Justicia, respecto a la liberación de una persona privada de libertad vinculada con una organización criminal”, señalaron en Justicia.

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Conferencia de prensa
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, denunció ante el OIJ la supuesta amenaza de muerte. Foto: Esteban Bermúdez (Esteban Bermudez/ebermudez)

La denuncia fue presentada ante las autoridades judiciales para que se investigue el origen de la amenaza y se determine quién estaría detrás de los mensajes o acciones denunciados.

Aguilar acudió al Poder Judicial ante esta situación que en apariencia enfrentan él y su familia.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias en las que se produjo la presunta amenaza, así como establecer si existe una relación directa con las decisiones o pronunciamientos emitidos por el Instituto Nacional de Criminología.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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