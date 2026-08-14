Publicaciones en redes llevaron al OIJ a dar con sospechoso de amenazar a presidenta Laura Fernández

Una investigación que comenzó por unas publicaciones en redes sociales terminó este viernes con la detención de un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, señalado por las autoridades como el presunto responsable de amenazar con utilizar un arma de fuego contra la integridad física de la presidenta de la República, Laura Fernández.

La investigación estuvo a cargo de agentes de la Sección de Delitos Varios del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ de San José y se originó a partir de publicaciones realizadas el 8 de mayo, con motivo de la toma de poder de la mandataria.

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Investigación se inició por publicaciones en redes sociales en las que se amenazaba con usar un arma de fuego contra la mandataria. (OIJ/Cortesía)

De acuerdo con Valdimir Muñoz, subdirector del Organismo de Investigación Judicial, a partir de las diligencias realizadas los agentes lograron establecer que Villalobos sería la persona que habría realizado las publicaciones consideradas amenazantes.

Como parte de la investigación, este viernes, en conjunto con el Ministerio Público, las autoridades ejecutaron un allanamiento a las 6 a. m. en Desamparados de Alajuela.

Durante el operativo fue detenido Villalobos, quien quedó a la orden del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Además, los agentes decomisaron varios dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

Las autoridades esperan que el estudio de esos dispositivos permita obtener más información sobre las publicaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas con las presuntas amenazas.

El caso continúa bajo investigación y el sospechoso se mantiene a disposición del Ministerio Público.