Niño de 12 años asesinado a balazos en Orotina iba a celebrar una fecha muy especial este lunes

El niño de 12 años que fue asesinado de varios balazos la noche de este viernes en Orotina, Alajuela, iba a celebrar una fecha muy especial para él este próximo lunes.

De acuerdo brindada a La Teja por una fuente cercana al caso, el jovencito nació el 17 de agosto del 2013, es decir, este lunes iba a celebrar su cumpleaños número 13. Por tratarse de un menor de edad no daremos a conocer su identidad.

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Lamentablemente, el niño no podrá celebrar esa fecha tan especial junto a sus familiares, todo por culpa de dos hombres armados que le quitaron la vida de varios disparos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron a eso de las 9:30 p.m. de este viernes en la comunidad de Mastate de Orotina, específicamente 500 metros al este de la plaza de deportes local.

El reporte policial de este hecho, al cual tuvo acceso La Teja, señala que el crimen se dio cuando el jovencito viajaba en una motocicleta por esa zona.

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El crimen ocurrió en la comunidad de Mastate de Orotina. Foto Redes Sociales. (Redes/El crimen ocurrió en la comunidad de Mastate de Orotina. Foto Redes Sociales.)

“Pasaron dos hombres en otra motocicleta y le realizan detonaciones. El menor presenta cinco impactos por arma de fuego distribuidos a nivel de cabeza, brazos y espalda, es declarado fallecido en el sitio”, indica el informe confeccionado por los uniformados que atendieron el caso.

Ese mismo reporte policial también indica que sobre ruta 27, en las cercanías de El Rancho de Mi Tata, un grupo de uniformados aprehendieron a cuatro hombres para determinar si tenían alguna relación con el homicidio.

Según dicho informe, estos sujetos portaban consigo elementos muy sospechosos.

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“Se les ubican pasamontañas, armas de fuego y un arma blanca”.

De momento, las autoridades judiciales no han confirmado si estas personas quedaron detenidas como sospechosas del homicidio del niño.

Tampoco se ha dado a conocer cuál habría sido el móvil del crimen y si en efecto los gatilleros iban por el menor de edad o si más bien buscaban a otra persona.