Sucesos

Cruz Roja logra sacar en helicóptero a Reinaldo Pineda del cerro Chirripó

La Cruz Roja tuvo que esperar a que las condiciones climáticas mejoraran en las inmediaciones del albergue Crestones

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja logró sacar a Reinaldo Pineda del cerro Chirripó la mañana de este sábado, mediante un operativo en el que se utilizó un helicóptero que aterrizó en el albergue donde el hombre era atendido.

A la 10:22 a.m. la Benemérita confirmó que el helicóptero en el que transportaban a Pineda aterrizó con éxito en la plaza de San Gerardo de Rivas, la cual había sido habilitada como un helipuerto para estas labores.

Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja.
El helicóptero aterrizó cerca del albergue Crestones. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja.)

LEA MÁS: Rescatistas preparan el terreno en el Chirripó ante la posibilidad de sacar a Reinaldo en helicóptero

Tras concretarse el operativo de rescate, la Cruz Roja confirmó que Pineda será trasladado a un centro hospitalario para que siga siendo atendido. Destacaron que el hombre se encuentra en buen estado de salud.

Horas previas al traslado vía aérea de Pineda, Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional de Cruz Roja, explicó que el operativo se había complicado más de la cuenta debido a las condiciones climáticas en el sector donde se encuentra el albergue Crestones, pues se reportaban lluvias y fuertes vientos, lo que dificultaba la llegada del helicóptero.

Reinaldo Pineda
Reinaldo Pineda (Uso de La Nación/Fotomontaje)

Afortunadamente, las condiciones climáticas en el Chirripó mejoraron poco tiempo después, por lo que la Cruz Roja aprovechó esa oportunidad para que el helicóptero aterrizara cerca del albergue y así pudieran traer de regreso a Pineda.

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, fue encontrado con vida la mañana de este viernes 14 de agosto, después de varios días desaparecido en las montañas del cerro Chirripó.

LEA MÁS: Niño de 12 años muere asesinado de varios balazos en Orotina

Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja.
Pineda fue llevado al hospital Escalante Pradilla. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja.)

El hallazgo se produjo cerca del sector conocido como Las Morrenas, donde los equipos de búsqueda finalmente lograron localizar al turista costarricense.

Durante estos días, los equipos tuvieron que enfrentarse a lluvia, granizo, fuertes vientos y temperaturas muy bajas, condiciones que también tuvo que soportar Reinaldo mientras permaneció extraviado en la montaña.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
traslado en helicópteroalbergue CrestonesReinaldo PinedaRescate en el Chirripó
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.