Cruz Roja logra sacar en helicóptero a Reinaldo Pineda del cerro Chirripó

La Cruz Roja logró sacar a Reinaldo Pineda del cerro Chirripó la mañana de este sábado, mediante un operativo en el que se utilizó un helicóptero que aterrizó en el albergue donde el hombre era atendido.

A la 10:22 a.m. la Benemérita confirmó que el helicóptero en el que transportaban a Pineda aterrizó con éxito en la plaza de San Gerardo de Rivas, la cual había sido habilitada como un helipuerto para estas labores.

El helicóptero aterrizó cerca del albergue Crestones. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja.)

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Tras concretarse el operativo de rescate, la Cruz Roja confirmó que Pineda será trasladado a un centro hospitalario para que siga siendo atendido. Destacaron que el hombre se encuentra en buen estado de salud.

Horas previas al traslado vía aérea de Pineda, Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional de Cruz Roja, explicó que el operativo se había complicado más de la cuenta debido a las condiciones climáticas en el sector donde se encuentra el albergue Crestones, pues se reportaban lluvias y fuertes vientos, lo que dificultaba la llegada del helicóptero.

Reinaldo Pineda (Uso de La Nación/Fotomontaje)

Afortunadamente, las condiciones climáticas en el Chirripó mejoraron poco tiempo después, por lo que la Cruz Roja aprovechó esa oportunidad para que el helicóptero aterrizara cerca del albergue y así pudieran traer de regreso a Pineda.

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, fue encontrado con vida la mañana de este viernes 14 de agosto, después de varios días desaparecido en las montañas del cerro Chirripó.

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Pineda fue llevado al hospital Escalante Pradilla. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Traslado aéreo de Reinaldo de Pineda desde Crestones hasta San Gerardo Rivas. Foto Cruz Roja.)

El hallazgo se produjo cerca del sector conocido como Las Morrenas, donde los equipos de búsqueda finalmente lograron localizar al turista costarricense.

Durante estos días, los equipos tuvieron que enfrentarse a lluvia, granizo, fuertes vientos y temperaturas muy bajas, condiciones que también tuvo que soportar Reinaldo mientras permaneció extraviado en la montaña.