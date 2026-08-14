Sucesos

Rescatistas preparan el terreno en el Chirripó ante la posibilidad de sacar a Reinaldo en helicóptero

Un grupo trabaja en Las Morrenas mientras otros voluntarios acondicionan un terreno cerca de la Base Crestones.

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Mientras un grupo de socorristas trabaja para sacar a Reinaldo Pineda desde el sector de Las Morrenas, otro equipo realiza una labor contrarreloj cerca de Base Crestones con la esperanza de facilitar su extracción en helicóptero.

Los voluntarios y rescatistas se encuentran limpiando y acondicionando un terreno que podría servir como punto de llegada para la aeronave encargada de sacar a Reinaldo de la montaña.

La labor no es sencilla debido a las características del terreno en el cerro Chirripó, donde la vegetación, las pendientes y las condiciones propias de la montaña dificultan cualquier maniobra.

Entre tanto, el primer grupo continúa trabajando en Las Morrenas, donde Reinaldo fue localizado con vida este viernes aproximadamente a 800 metros del sendero.

LEA MÁS: Así se encuentra Reinaldo Pineda tras sobrevivir varios días perdido en el Chirripó

búsqueda del turista desaparecido en el Parque Nacional Chirripó
Luego de localizar con vida a Reinaldo Pineda, los equipos trabajan para determinar la mejor manera de sacarlo de la montaña. Foto: Bomberos (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

El hombre, de 58 años, presenta varios golpes y signos de deshidratación, según informó la Cruz Roja.

Después de varios días desaparecido y de soportar frío, lluvia, granizo y fuertes vientos, los equipos ahora concentran sus esfuerzos en lograr que Reinaldo pueda salir de la zona de manera segura y recibir atención médica.

La posibilidad de utilizar un helicóptero permitiría agilizar la extracción, pero para ello es necesario contar con un espacio adecuado en medio de las montañas y que las condiciones del tiempo lo permitan.

Por eso, mientras unos rescatistas avanzan hacia Reinaldo, otros trabajan cerca de Base Crestones para preparar el terreno y hacer posible la llegada de la aeronave.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Reinaldo Pineda Lizanorescate de Reinaldo Pineda en el ChirripóCerro ChirripóMilagro en el cerro Chirripó
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.