Rescatistas preparan el terreno en el Chirripó ante la posibilidad de sacar a Reinaldo en helicóptero

Mientras un grupo de socorristas trabaja para sacar a Reinaldo Pineda desde el sector de Las Morrenas, otro equipo realiza una labor contrarreloj cerca de Base Crestones con la esperanza de facilitar su extracción en helicóptero.

Los voluntarios y rescatistas se encuentran limpiando y acondicionando un terreno que podría servir como punto de llegada para la aeronave encargada de sacar a Reinaldo de la montaña.

La labor no es sencilla debido a las características del terreno en el cerro Chirripó, donde la vegetación, las pendientes y las condiciones propias de la montaña dificultan cualquier maniobra.

Entre tanto, el primer grupo continúa trabajando en Las Morrenas, donde Reinaldo fue localizado con vida este viernes aproximadamente a 800 metros del sendero.

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Luego de localizar con vida a Reinaldo Pineda, los equipos trabajan para determinar la mejor manera de sacarlo de la montaña. Foto: Bomberos (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

El hombre, de 58 años, presenta varios golpes y signos de deshidratación, según informó la Cruz Roja.

Después de varios días desaparecido y de soportar frío, lluvia, granizo y fuertes vientos, los equipos ahora concentran sus esfuerzos en lograr que Reinaldo pueda salir de la zona de manera segura y recibir atención médica.

La posibilidad de utilizar un helicóptero permitiría agilizar la extracción, pero para ello es necesario contar con un espacio adecuado en medio de las montañas y que las condiciones del tiempo lo permitan.

Por eso, mientras unos rescatistas avanzan hacia Reinaldo, otros trabajan cerca de Base Crestones para preparar el terreno y hacer posible la llegada de la aeronave.